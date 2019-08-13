شكرا لقرائتكم خبر عن لوشيسكو لـ«الفرج»: نشوفك قدام أبها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan99 رفض المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رازفان لوشيسكو مشاركة الدولي نجم خط وسط «الزعيم» سلمان الفرج رغم جاهزيته فنياً وبدنياً في مواجهة الأهلي مساء اليوم (الثلاثاء) ضمن إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، جاء ذلك للمحافظة على اللاعب وتجهيزه لمباراة فريق أبها ضمن افتتاحية مسابقة دوري كأس الأمير رفض المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رازفان لوشيسكو مشاركة الدولي نجم خط وسط «الزعيم» سلمان الفرج رغم جاهزيته فنياً وبدنياً في مواجهة الأهلي مساء اليوم (الثلاثاء) ضمن إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، جاء ذلك للمحافظة على اللاعب وتجهيزه لمباراة فريق أبها ضمن افتتاحية مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ورغم المطالبات الجماهيرية من قبل «الشقردية» لمنح الفرج المشاركة لدقائق تصل إلى 20 دقيقة من عمر المباراة لاستعادة حساسية كرة القدم بعد غياب دام طويلاً بسبب الإصابة التي لحقت به في الموسم الماضي، إلا أن المدير الفني اختار القرار النهائي وطالب اللاعب بالراحة استعداداً لمواجهة أبها التي ستكون يوم الجمعة 23 أغسطس الجاري.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لوشيسكو لـ«الفرج»: نشوفك قدام أبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.