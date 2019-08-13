شكرا لقرائتكم أول تعليق لإسلام محارب بعد الرحيل عن الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق إسلام محارب المنتقل حديثا لصفوف الجونة على رحيله عن النادى الأهلى فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وكتب محارب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر :" احب اشكرادارة النادي الاهلي علي الفتره اللي كنت موجودفيها داخل اعظم نادي في الكون وكنت جزءمن الكيان الكبير ده". تابع :" واشكر جمهور الاهلي العظيم اللي عمره مقصرمعانا وديمافي المحنه قبل الفرحه واقف في ضهرنا وبشكر اللاعبين كلهم وبالتوفيق يا رجاله الحمدلله انتقالي الي بيتي الثاني". انتقل إسلام محارب للجونة بشكل نهائي مقابل 4 ملايين جنيه، بعد سلسلة المفاوضات التى دارت بين الجانبين على مدار الأيام الماضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق لإسلام محارب بعد الرحيل عن الأهلى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.