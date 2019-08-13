شكرا لقرائتكم طاهر محمد طاهر يؤجل ملف الاحتراف الخارجى ليناير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلق طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب، ملف الاحتراف الخارجي بشكل مؤقت وقرر تأجيل تلك الخطوة لحين وصول عروض مناسبة في يناير المقبل، من أجل التركيز مع ذئاب الجبل في مسابقة الدوري العام المقرر انطلاقها في سبتمبر المقبل.

من جانبه أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن إدارة النادي لن تقف عائقاً أمام طموحات اللاعب الذي حصل على وعد بالسماح له بالاحتراف حال تلقيه عروضاً جيدة في يناير المقبل، وذلك في إطار سياسة المقاولون العرب في منح الفرصة أمام اللاعبين لاستنساخ تجربة محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي الذي بدأ مسيرة التألق من ذئاب الجبل لتتصارع الأندية الأوروبية على ضمه.

على صعيد آخر، أكد الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس على المكاسب الفنية من معسكر الفريق الذي أقيم مؤخراً بمقر النادي في الجبل الأخضر، حيث خاض ذئاب الجبل وديتي الجبلين السعودي وعجمان الإماراتي وخسر المقاولون في المباراة الأولى قبل أن يفوز بالمباراة الثانية على الفريق الإماراتي بهدف سيف الدين الجزيري، الذي يعده النحاس لخلافة أحمد علي في قيادة هجوم ذئاب الجبل الموسم المقبل.

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ويطير المقاولون العرب نهاية أغسطس الجارى إلى كرواتيا لإقامة المعسكر الثالث استعداداً للموسم الجديد، بعد أن خاض الفريق معسكري الإسكندرية والجبل الأخضر، على أن تتخلل المعسكر ثلاث وديات على الأكثر قبل العودة للمشاركة في الدوري العام.

كان المقاولون العرب قد أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 48 نقطة، حيث يطمح النحاس خلال الموسم الجديد أن يحجز مقعداً لذئاب الجبل في المربع الذهبي للمشاركة في البطولات الأفريقية.