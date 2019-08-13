شكرا لقرائتكم مصر تواجه كينيا بحثا عن تذكرة الهوكى لأولمبياد طوكيو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه اليوم الثلاثاء، منتخب مصر للهوكى نظيره الكينى بنتيجة فى ثان مواجهات التصفيات الإفريقية المقامة فى جنوب افريقيا و المؤهلة إلى اولمبياد طوكيو 2020 . افتتح منتخب مصر للهوكى التصفيات بالفوز على زيمبابوى 6 /0 أمس قبل أن يحصل على راحة الأربعاء ويصطدم بناميبيا الخميس . ومن المقرر أن يحصل منتخب مصر للهوكى على راحة من المباريات الجمعة قبل أن يواجه غانا السبت و يختتم المشوار بلقاء جنوب أفريقيا الأحد.

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