اخبار الرياضه

جراحة لنيتو حارس برشلونة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة لنيتو حارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخضع البرازيلي نوبرتو مورارا نيتو حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء لجراحة في معصم اليد اليسرى بعد إصابته بكسر خلال آخر تدريبات الفريق في الولايات المتحدة.

وأشار نادي برشلونة إلى أن نيتو سيجري الجراحة تحت إشراف الطبيب خافيير مير وأنه سيخضع بعدها لفترة علاج وتأهيل تحت إشراف الطاقم الطبي لبرشلونة.

وأضاف النادي في بيان له: «عقب انتهاء الجراحة، سنعلن عن نتيجتها والفترة التقريبية التي يحتاجها نيتو للعودة إلى الملاعب».

وينتظر أن يغيب نيتو، الذي انتقل لبرشلونة هذا الصيق قادماً من فالنسيا الإسباني، عن صفوف الفريق لعدة أسابيع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جراحة لنيتو حارس برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا