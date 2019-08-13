جراحة لنيتو حارس برشلونة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخضع البرازيلي نوبرتو مورارا نيتو حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء لجراحة في معصم اليد اليسرى بعد إصابته بكسر خلال آخر تدريبات الفريق في الولايات المتحدة.

وأشار نادي برشلونة إلى أن نيتو سيجري الجراحة تحت إشراف الطبيب خافيير مير وأنه سيخضع بعدها لفترة علاج وتأهيل تحت إشراف الطاقم الطبي لبرشلونة.

وأضاف النادي في بيان له: «عقب انتهاء الجراحة، سنعلن عن نتيجتها والفترة التقريبية التي يحتاجها نيتو للعودة إلى الملاعب».

وينتظر أن يغيب نيتو، الذي انتقل لبرشلونة هذا الصيق قادماً من فالنسيا الإسباني، عن صفوف الفريق لعدة أسابيع.