شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يفوز على كاظمة الكويتي 3-2 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بانكوك: عصام هجو
أنهى فريق نادي الظفرة مشاركته في بطولة الأندية الآسيوية لكرة الصالات بفوز مهم على فريق كاظمة الكويتي 3-2 في المباراة التي جرت بينهما أمس، في العاصمة التايلاندية بانكوك. وبهذه النتيجة يحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة التي تصدرها فريق ناجويا الياباني برصيد 9 نقاط، بعد فوزه على فريق سيونجون الإيراني حامل اللقب بنتيجة 3 2، وحل الفريق الإيراني ثانياً برصيد 6 نقاط.
وقدم فريق الظفرة مباراة مميزة أمام الفريق الكويتي وكان من الممكن أن يفوز بعدد وافر من الأهداف لولا عدم توفيق لاعبيه أمام المرمى الكويتي، وتبادل تسجيل أهداف الظفرة فابيو ليما، وعبدالله الحوسني، وطاهر حسن. وستعود البعثة الظفراوية من بانكوك في التاسعة من مساء اليوم، عبر مطار أبوظبي الدولي.
وعقب نهاية المباراة هنأ جيماريتش، المدير الفني لفريق الظفرة، اللاعبين على الفوز والأداء المميز . وحرص حكمنا الدولي النخبة فهد الحوسني على زيارة اللاعبين وهنأهم بالفوز.
من جانبه أشاد حسن الحمادي مشرف اللعبة في نادي الظفرة، بالفريق واللاعبين، وقال إنهم قدموا مستوى جيداً ولكن الظروف لم تخدمهم .
وأرجع فيصل عبدالله محمد مدير الفريق، عدم تأهل الفريق للمرحلة المقبلة إلى تواضع مستوى اللاعبين الأجانب.
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