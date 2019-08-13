فينورد يتعادل مع هيرنفين.. وأيندهوفن يتفوق على دين هاج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل فينورد روتردام بدايته الباهتة في بطولة الدوري الهولندي لكرة القدم هذا الموسم، بعدما أخفق في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي، عقب تعادله 1 - 1 مع مضيفه هيرنفين أمس الأول في المرحلة الثانية للمسابقة.

وأسفرت باقي المباريات التي جرت في المرحلة ذاتها أمس الأول عن فوز أيندهوفن 3 - 1 على ضيفه أدو دين هاج، وأوتريخت على ضيفه زفوله بالنتيجة ذاتها، وألكمار على مضيفه فالفيك 2 - صفر، فيما تعادل فورتانا سينارد 1 - 1 مع ضيفه هيراكليس الميلو.

وحصد فينورد النقطة الثانية له في المسابقة هذا الموسم، بعدما سبق له أن تعادل 2 - 2 مع ضيفه سبارتا روتردام في مباراته الافتتاحية بالبطولة، فيما رفع هيرنفين رصيده إلى أربع نقاط.

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وبادر ستيفن برجيوس التسجيل لفينورد في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل إبراهيم دريسيفيتش لهيرنفين في الدقيقة 80. وانتزع أيندهوفن فوزه الأول في المسابقة هذا الموسم، بعد تغلبه 3 - 1 على ضيفه أدو دين هاج.

وارتفع رصيد أيندهوفن إلى أربع نقاط، في حين ظل رصيد دين هاج بلا نقاط، بعدما تلقى خسارته الثانية على التوالي. وتقدم توماس نيتسيد لأدو دين هاج في الدقيقة 33، غير أن أرميندو توي نا بانيا، تعادل لمصلحة أيندهوفن في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 - 1.

وفي الشوط الثاني، أضاف دونيايل مالين الهدف الثاني لأيندهوفن في الدقيقة 52، ثم أطلق كودي جاكبو رصاصة الرحمة على آمال دين هاج في التعادل، عقب تسجيله الهدف الثالث لأيندهوفن في الدقيقة 90.

ويأتي هذا الفوز ليصالح أيندهوفن جماهيره التي شعرت بالإحباط، عقب التعادل المخيب للفريق 1 - 1 مع مضيفه تفينتي آنشخيده في مباراته الافتتاحية بالمسابقة هذا الموسم.