شكرا لقرائتكم خبر عن حصة الأسد من أجانب فرق دورينا ل «السامبا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: علي نجم

تعود فرق دوري الخليج العربي إلى التدريبات بداية من يوم غد، استعداداً لبداية الموسم الجديد الذي سينطلق في 22 أغسطس الجاري، بإقامة مباريات كأس الخليج العربي التي ستكون باكورة المنافسات المحلية.

وتتطلع الفرق إلى تقديم وجه أكثر إشراقاً وتميزاً في الموسم الجديد، لتعويض مرارة «الألم» الذي عانته في موسم كان الشارقة هو «العريس» المتوج في مسابقة دوري الخليج العربي للمرة الأولى في زمن الاحتراف.

وستكون العيون شاخصة حول الصفقات التي قامت بها تلك الأندية، خاصة على مستوى اللاعبين الأجانب، حيث يشكل الرباعي مصدر الثقل والعلامة الفارقة في صنع موسم متميز لأي من الفرق التي ستشارك في المسابقة، سواء تلك التي تمنّي النفس بالوصول إلى اللقب، أو تلك التي ستبحث عن مكان آمن وسط اللائحة بعيداً عن لهيب دائرة الخطر.

واتضح من خلال ميركاتو الصيف، أن حصة الأسد من اللاعبين الأجانب في الموسم الجديد ستكون «لاتينية»، وتحديداً من البرازيل، بعدما توجهت أغلبية الفرق إلى بلاد «الكوبا كابانا» لتأمين كسب خدمات لاعب أو أكثر من أهل السامبا.

وسيوجد في صفوف الشارقة حامل اللقب لاعب برازيلي واحد، هو كورونادو الحاصل على جائزة أفضل لاعب أجنبي في الموسم الماضي، بينما خسر الفريق الملكي خدمات شريكه المهاجم ويلتون سواريز، الذي تحول إلى زعبيل.

وفي زعبيل سيجد ويلتون سواريز شراكة مع البرازيلي، ليما، الذي يشكل علامة فارقة ونجماً يشار إليه بالبنان في صفوف الإمبراطور، إضافة إلى البرازيلي الآخر لوكاسجالفاو، أملاً في تشكيل ثالوث قوة في تشكيلة الإمبراطور، الذي ضم الإكوادوري جايبور من إندبنتنتي.

وسيستمر البرازيلي لوفانور في صفوف شباب الأهلي، وإن كان سيجد مساندة من ثلاثي جديد تم قيده في قائمة «المقيمين».

ورقة رابحة

واختار الجزيرة البرازيلي كينو نجم بيراميدز المصري، ليكون ورقة رابحة في تشكيلته، ويحل بدلاً من مواطنه ليوناردو بيريرا الذي انتهى تعاقده مع «فخر العاصمة».

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ووقع اختيار الزعيم على البرازيلي كايو كانيدو مهاجم وهداف الوصل، ليحمل دفة قيادة هجوم الزعيم في الموسم الجديد، بدلاً من السويدي ماركوس بيرج، علماً بأن كايو العين حزم الحقائب ليرحل إلى الدوري البرتغالي.

وواصل الوحدة الرهان على النجم البرازيلي ليوناردو داسيلفا المتوهج «قارياً» مع أصحاب السعادة، بعدما أثبت أنه عنصر لامع ولاعب قادر على التميز في القسم الثاني من الموسم الماضي، مما دفع بمسؤولي الفريق العنابي إلى التمسك بخدماته.

وسار بني ياس على نفس الدرب، حين ضم البرازيلي لويس أنطونيو من الشباب السعودي، بينما ضم الظفرة البرازيلي جواو بيدرو، من الفتح السعودي والبرازيلي دييجو جارديل من العربي.

وتمسك عجمان الذي لعب دور الحصان الأسود في الموسم الماضي بالبرازيلي فاندر فييرا، بينما حرص الفجيرة على وجود البرازيلي فرناندو جابرييل في تشكيلته، ودعمها ببرازيلي آخر هو جوناثان بينيتز لاعب التعاون السعودي في الموسم الماضي.

الوجوه الجديدة

أما بالنسبة لخورفكان العائد إلى عالم الأضواء بعد عقد من الغياب، فقد قرر الرهان الكامل على مدرسة السامبا، بقيادة فنية مع المدرب باولو كوميلي وبرباعي برازيلي مكون من روبسون ديا باولا، الذي دفاع عن ألوان بني ياس في الموسم الماضي، ومع بيسمار كفييرا لاعب القادسية السعودي السابق، وبيدرو جونيور (بويرام التايلاندي)، ودود (فورتاليزا).

وفضل حتا الرهان على التعاقد مع الثنائي البرازيلي دانيال أمورا، وكلايتون سانتوس، المحترف السابق في الدوري البرتغالي.

خارج السرب

وكان النصر الفريق الوحيد الذي غرد خارج السرب، وقرر عدم التعاقد مع البرازيليين، حين سار على سكة مغايرة، وقرر اختيار لاعبين أجانب وفق رؤية فنية من المدرب وشركة الكرة، وإن كان الأول برازيلي الجنسية.

ولا يزال اتحاد كلباء يبحث بدوره عن الأجنبي الرابع، غير أن اللافت أن هوية الضلع الرابع من الرباعي الأجنبي قد يكون برازيلياً بنسبة كبيرة، بعدما اقترب «النمور» من التعاقد مع مدافع نابولي والمنتخب البرازيلي السابق أدريانو.