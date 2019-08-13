منصور بالهول: البطولة علامة فارقة في تاريخ المضمار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد منصور عبدالله خلفان بالهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة بالدعم اللامحدود لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة للخيول العربية الأصيلة من خلال المهرجان العالمي الذي يطوف 6 قارات.

وقال إن المهرجان يقدم لوحة تراثية تعزز مكانة الخيل العربي في العالم وثمن دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، للعنصر النسائي في السباقات التي تقام ضمن المهرجان.

وأشاد السفير بسباقات الخيول الصغيرة «البوني» التي تستقطب صغار الفرسان الذين يمثلون نجوم المستقبل وقال: سباق البوني لمسافة 1200 متر، أظهر قدرات مدهشة للمشاركين الذين تنافسوا بروح رياضية عالية للوصول إلى منصة التتويج والتأهل للنهائيات التي ستقام في أبوظبي نوفمبر المقبل.

وأضاف: إقامة سباق الفئة الأولى لأول مرة في مضمار وندسور يمثل علامة فارقة في تاريخ المضمار والخيول العربية الأصيلة والفرسان المشاركين، كونها البصمة الأولى لخيول عربية من هذه الفئة تسجل حضورها، وقد أمتعت هذه الخيول المشاهدين بتنافس قوي.