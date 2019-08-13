اتحاد الهوكي يطور مسابقاته لاستثمار لاعبي «الفئات»

قرر اتحاد الهوكي، تطوير أنشطته ومسابقاته للموسم الجديد 2019 - 2020؛ بحيث تحقق الاستفادة من لاعبي الفئات الأربع المشمولين بقرار صاحب السمو رئيس الدولة، لاسيما أن الاتحاد كان السباق في تنفيذ قرار صاحب السمو رئيس الدولة بمشاركة «الفئات الأربع» في المسابقات الرياضية الرسمية بالدولة، وسيركز الاتحاد على جذب لاعبي المراحل السنية من خلال التعاون مع المدارس بحكم أنها الرافد لكل الألعاب بالموهوبين، خاصة أن اللعبة تعاني هجر الأندية لها ما يدعو الاتحاد للاتجاه إلى الجاليات المقيمة على أرض الدولة للاستفادة من خبراتها لجهة دعم ونشر اللعبة.

عقدت لجنة المسابقات والمنتخبات باتحاد الهوكي، بمقر الاتحاد في دبي برئاسة عتيق جمعة مدني الأمين العام للاتحاد ورئيس اللجنة، انتهت فيه إلى وضع التصور الخاص ببرنامج مسابقات الموسم الرياضي المقبل، الذي يتضمن بطولات خاصة للمراحل السنية مع استمرار السماح للاعبي الفئات الأربع المشمولين بقرار رئيس الدولة بالمشاركة في المسابقات، علاوة على بطولات خاصة ستنظم للجاليات المقيمة بالدولة.

وصرح مدني بأن الخطة الجديدة ستراعي توجيهات مجلس إدارة الاتحاد برئاسة إسماعيل البنا في شأن التركيز على المراحل السنية مع فتح المجال بشكل أكبر لمشاركة لاعبي الفئات الأربع في مسابقات الاتحاد، تنفيذاً لقرار صاحب السمو رئيس الدولة بمشاركة الفئات الأربع من أبناء المواطنات وحملة الجوازات ومواليد الدولة والمقيمين في المسابقات الرياضية الرسمية بالدولة، مشيراً إلى أن الاتحاد كان سباقاً في تطبيق القرار الموسم المنصرم.

وأضاف: «قمنا بتشكيل أول فريق يضم لاعبين من الفئات الأربع وشارك في المسابقات، وأفاد اللاعبين المواطنين بشكل كبير من خلال الاحتكاك، كما تم تشكيل منتخب الإمارات 14 سنة وخاض مباريات عدة الموسم الماضي، أمام فرق محلية وحقق نتائج طيبة تبشر بمستقبل واعد لهذا الفريق، الذي يوليه الاتحاد أهمية كبيرة نظراً لكونه الرافد للمنتخبات الوطنية باللاعبين الموهوبين.

وعن الجديد في خطة مسابقات الموسم الجديد قال مدني: «سيتم تطوير أجندة المسابقات بالتعاون بشكل أكبر مع فرق الجاليات خاصة من الدول ذات الباع الطويل في اللعبة مثل باكستان والهند والفلبين وبريطانيا من أجل الاستفادة من خبراتهم في الارتقاء على مستوى اللعبة، كما سيتم التركيز على نشر اللعبة وافتتاح مراكز تدريب جديدة إلى جانب الموجودة في إمارات الدولة، ونعول في ذلك على المدارس التي تتعاون معنا بشكل كبير أسهم فيما وصلت إليه اللعبة من انتشار في إمارات اللعبة في الوقت الحالي بعد جهود مضنية نظراً لأن اللعبة لا تلقى رواجاً في الدولة؛ حيث التركيز من قبل الأندية ينصب على على كرة القدم بحكم أنها اللعبة الشعبية الأولى التي تلقى رواجاً واهتماماً ودعماً مالياً يوجه لها مع أن التركيز على كرة القدم فقط لا يمكن أن يحقق التنمية الرياضية بمفهومها الشامل».

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وناشد عتيق جمعة، أندية الدولة بأن تفتح أبوابها لرياضة الهوكي وتكوين فرق تحت مظلتها ليتسنى للاتحاد توسيع رقعة نشاطه وتنظيم دوري قوي من شأنه إفراز منتخبات قوية تمثل الدولة في المحافل الدولية للعبة على المستويات كافة.

من ناحية أخرى باشر عتيق جمعة، مهامه رئيساً للجنة مسابقات الاتحاد العربي للهوكي بعد مباركة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية بتوليه المهمة بعد اختياره من قبل الاتحاد العربي للهوكي، مما يعد تأكيداً جديداً على قدرات وكفاءة، وأعرب عتيق عن شكره للهيئة واللجنة الأولمبية الوطنية على التحفيز والتشجيع، كما شكر إسماعيل البنا، رئيس اتحاد الهوكي على دعمه وترشيحه لرئاسة لجنة المسابقات بالاتحاد العربي للهوكي، ومن جهته أعرب إسماعيل البنا، بصفته النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للهوكي، عن أمنياته لمدني بالتوفيق في مهمته الجديدة، مشيراً إلى أن نجاحه يمثل نجاحاً لاتحاد الهوكي بما يضمه من كفاءات إدارية وفنية، كما يعد بمثابة تأكيد جديد على القدرات والإمكانات الإدارية لأبناء دولة الإمارات الداعمة بقوة للرياضة العربية، وأيضاً الدولية بالكفاءات الإدارية بما تلعبه من دور حيوي يعزز دور الرياضة في البناء الإنساني وتكوين وتقوية العلاقات والروابط بين شعوب العالم.

نشر اللعبة

تحدث عتيق جمعة عن أولوياته على المستوى العربي وقال: «سيتم التركيز على نشر رياضة الهوكي في الوطن العربي؛ حيث تعاني اللعبة الغياب في عدد كبير من الدول العربية، وهذا هو الشغل الشاغل للجنة من خلال الاتحاد العربي من أجل تبني أنشطة جديدة تقام تحت مظلة الاتحاد من شأنها جذب الشباب العربي لممارسة اللعبة، ومن ثم يتخذ الاتحاد التدابير اللازمة لاعتماد اللعبة في المزيد من الدول العربية وضمها لعضوية الاتحاد العربي، والرهان في ذلك على المراحل السنية التي تعد النواة لمد الفرق الكبيرة في كل الألعاب بالمواهب».

وأضاف: «سيتم التركيز على التسويق بوضع آلية مناسبة لجلب الرعاة من أجل إنعاش الموارد للصرف على الأنشطة والمسابقات، إضافة إلى تبني أنشطة جديدة هدفها الأساسي نشر اللعبة في البلدان العربية، لذلك روعي في تشكيل لجنة المسابقات ضم شخصيات ذات خبرة ودراية برياضة الهوكي لتضطلع بالعمل بشكل فعال يخدم أهداف الاتحاد العربي للهوكي في تعزيز ونشر ممارسة اللعبة التي تحظى بانتشار كبير حول العالم غير أنها لم تزل دون مستوى الطموح من حيث عدد ممارسيها في الوطن العربي».