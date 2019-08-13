بلد الوليد يضم بدرو بورو من مانشستر سيتي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي بلد الوليد الإسباني لكرة القدم، أمس، عن تعاقده مع الظهير الأيمن بدرو بورو من فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على سبيل الإعارة، مع وجود بند في العقد يتيح له ضم اللاعب بشكل نهائي في نهاية الموسم.

وولد بورو (19 عاماً) في دون بينيتو بإسبانيا، وقضى فترة قصيرة في قطاع الناشئين والشباب في نادي رايو فاليكانو، ثم انتقل إلى جيرونا الإسباني ليبدأ معه المشاركة مع الفريق الأول للنادي في الموسم الماضي. وخاض بورو مع جيرونا في الموسم الماضي 32 مباراة في الدوري الإسباني، كما استدعي إلى صفوف المنتخب الإسباني للشباب (تحت 21 عاماً).