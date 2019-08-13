شكرا لقرائتكم خبر عن «هاجرس» يتوج بطلاً لكأس زايد بمضمار وندسور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الجواد «هاجرس» لعماد الدين الحتوشي وبإشراف إليزابيث بيرنارد وبقيادة جان بيرنارد ايجوم، بطلاً للجولة الرابعة لكأس زايد للفئة الأولى، وفازت الفارسة ميجان بيفان على صهوة البوني «موتور ايد»، بلقب الجولة الخامسة لبطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية لخيول البوني في السباقات التي أقيمت يوم أمس الأول بمضمار رويال وندسور بالمملكة المتحدة، تحت مظلة النسخة الحادية عشرة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وبالتزامن مع «عام التسامح»، تحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة».

ويأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات».

وجاء سباق كأس زايد لمسافة 1600 متر، والبالغ جائزته 40 ألف جنيه إسترليني، قوياً نسبة لتقارب مستويات المنافسين، حيث اشتد الصراع حتى المراحل الأخيرة من السباق الذي يعد أكبر سباق يستضيفه مضمار وندسور في الفئة الأولى.

وضم السباق 10 متنافسين من الخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، وبادر الجواد «مذهاف عذبة» بقيادة جيرالد موسييه للانطلاق مبكراً إلى الصدارة ومن خلفه «ستورم تروبر» ولكنهما لم يكملا السباق بنفس القوة.

وكان «هاجرس» المنحدر من نسل «نظام» بالقرب من الخيول وانتقل إلى ناحية اليسار في آخر 200 متر، وتمت قيادته ببراعة قبل أن يتقدم إلى الصدارة في المراحل الأخيرة، ويسجل فوزاً سهلاً، وبفارق 0,75 طول عن وصيفه.

وحل ثانياً «مهداف عذبة» لعذبة ريسنج السعودية، وبإشراف فيليب كولنجتون وبقيادة تاج اوشي، بعد أن كان بالقرب من أصحاب الصدارة حتى آخر 600 متر، ومن ثم طارد المتصدر في آخر 200 متر، ولم يلحق بالبطل.

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أما المركز الثالث فكان من نصيب «ماكلان» لستال ابيرتيف وبإشراف هنريك انجبلوم وبقيادة فيرجس سويني، وكان وسط الخيول وضغط على المتصدر في آخر 600 متر وكان لديه طموح في آخر 200 متر، ولكنه «جفل» ليفقد فرصته في المنافسة.

وقطع البطل «هاجرس» مسافة السباق في زمن قدره 1:50:18 دقيقة.

وأصبحت الفارسة البريطانية ميجان بيفان خامس فارس يتأهل إلى نهائيات بطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية لخيول البوني بمضمار أبوظبي يوم 24 نوفمبر المقبل، والمخصصة للفرسان عمر 9 إلى 15 عاماً.

وقدمت الفارسة الناشئة ميجان على صهوة «موتور ايد» عرضاً لفتت به الأنظار حين توجت بطلة للجولة الخامسة لبطولة الشيخة لطيفة بنت منصور للبوني، والتي شارك فيها 8 فرسان، ولقيت تشجيعاً كبيراً من الجمهور الغفير الذي تابع السباق.

وحلت في المركز الثاني الفارسة «سينا شيبارد» على صهوة «اور ليتل مولي»، فيما جاء في المركز الثالث الفارس دانييل إليس على صهوة «او فلاينز دوتر».

يذكر أن الفوز الذي حققته ميجان بيفان هو الأول لها بعد 6 محاولات حققت فيها المركز الثالث في أول مشاركة، ثم المركز السادس، والمركز الثاني والمركز السابع ثم المركز الثاني قبل أن تتوج فوزها بالعزيمة والإصرار.

عقب ختام الأشواط قام منصور عبدالله خلفان بالهول سفير الإمارات لدى المملكة المتحدة، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «ايفهرا»، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي «افهار» بتتويج الفائزين.