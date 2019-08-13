ريال مدريد يخسر أمام روما بركلات الترجيح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز فريق روما الإيطالي على ملعبه (ستاديو أولمبيكو) النسخة الأولى من كأس «مايبل غرين» الودية، بفوزه على ريال مدريد الإسباني بركلات الترجيح 5-4، بعد التعادل 2-2، في مباراة خاضها الأخير بمشاركة الويلزي جاريث بيل.

وسجلت الأهداف الأربعة في الشوط الأول، فافتتح رجال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان التسجيل بفضل الحرس القديم البرازيلي مارسيلو (16)، قبل أن يعادل أصحاب الأرض بفضل الأرجنتيني دييجو بيروتي (34).

وتقدم النادي الملكي مرة جديدة بفضل برازيلي آخر هو كاسيميرو (39)، غير أن روما أدرك التعادل مجدداً عبر مهاجمه البوسني إدين دزيكو (40).

ومع انتهاء الشوط الثاني بدون أهداف، احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح لتحديد الفائز، فاهدر مارسيلو الركلة الخامسة للريال بعدما أصابت كرته العارضة، ففاز روما بالكأس.

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وتابع الريال بإشراف مدربه زيدان، سلسلة نتائجه المتواضعة في تحضيره للموسم الجديد الذي يبدأ مع الدوري المحلي في 17 أغسطس ضد سلتا فيجو، حيث تعرض لأربع هزائم في 7 مباريات خاضها حتى الآن.

ودفع زيدان ببيل من على مقاعد البدلاء قبل 30 دقيقة من صافرة البداية، وذلك للمرة الأولى منذ أربع مباريات بعدما كان استغنى عن خدماته على خلفية نية اللاعب الرحيل عن صفوف ثالث الدوري الإسباني، مقابل رغبة المدرب الفرنسي بعدم الاعتماد عليه في الموسم الجديد.

وعلق زيدان على مشاركة بيل وعدم إدراج اسم اللاعب الكولومبي خاميس رودريجيز العائد إلى صفوف الفريق، بعد انتهاء مدة إعارته لبايرن ميونيخ الألماني، بالقول: «بيل وخاميس لاعبان في ريال مدريد، أي شيء يمكن أن يحصل حتى 31 أغسطس موعد إقفال فترة الانتقالات الصيفية، ونحن نعتمد على جميع اللاعبين».

وتحدث زيدان عن الشائعات التي تتناول مسألة انتقال نجم سان جرمان الفرنسي الحالي، وبرشلونة السابق البرازيلي نيمار، إلى ريال بالقول: «نحن هنا مع التشكيلة التي لدينا ولا نفكر إلا في ذلك».