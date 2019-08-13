منتخب القفز بالمظلات يحصد فضية بطولة روسيا الدولية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أضاف منتخبنا الوطني للقفز بالمظلات إنجازاً جديداً لرياضة الإمارات والمتمثل في الفوز بالمركز الثاني وحصد الميدالية الفضية في بطولة روسيا الدولية المفتوحة للقفز بالمظللات في مسابقة «دقة الهدف» والتي أقيمت بمدينة كيميروفو الروسية خلال الفترة من الأول وحتى العاشر من شهر أغسطس الجاري.

وقدم منتخبنا مستوى مميزاً في البطولة التي شهدت مشاركة 16 فريقاً من مختلف أرجاء العالم وكان الفارق عن المركز الأول 5 سم حيث حصل فريق روسيا الأول على المركز الأول بمعدل 17 سم وفريق الإمارات المركز الثاني بمعدل 22 سم وفريق روسيا الثاني على المركز الثالث بمعدل 29 سم.

وضم وفد الإمارات المشارك في البطولة راشد علي عامر الغيثي رئيس البعثة وقائد الفريق وأحمد سالم حميد الريسي إدارياً وسيرجي رازومازوف مدرباً ومحمد مبارك الشامسي مدرباً مساعداً، بجانب أفراد المنتخب وهم يوسف حيدر قيزي صنقور وأسد محمد خميس البلوشي ومحمد عبيد سيف السويدي وعبدالرحمن حسين البلوشي وعيسى ابراهيم البلوشي وعلي حسين عبدالله وأحمد راشد غيث.

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ووجه نصر حمودة النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية التهاني والتبريكات إلى الفريق معرباً عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز الذي حققه أبطالنا الذين أضافوا إنجازاً جديداً للإنجازات الرياضية بالدولة عامة وللقفز المظلي خاصة، مشيرا إلى مشاركة أبرز نجوم اللعبة المعروفين في هذه التظاهرة العالمية.

وأشاد النيادي بجهود القائمين على أمر اللعبة بالقوات المسلحة والاتحاد مهنئاً أسرة الرياضات الجوية وأصحاب الإنجاز أفراد المنتخب والجهازين الفني والإداري على هذا الفوز الكبير منوهاً بأن هذه الإنجازات المتلاحقة ليست بغريبة على أبناء الإمارات.

من جانبه وجه راشد علي عامر الغيثي رئيس الفريق الشكر إلى المسؤولين لدعمهم اللعبة معرباً عن سعادته بالمستوى الفني والتمثيل المشرف للمنتخب في بطولة روسيا الدولية.