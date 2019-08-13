«تراث الإمارات» يشارك في مهرجان أبوظبي للشطرنج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم نادي تراث الإمارات مشاركته المتميزة في فعاليات النسخة السادسة والعشرين لمهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، الذي نظمه نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، في فندق سوفيتيل بكورنيش أبوظبي حيث تم تكريم النادي لمشاركته الفاعلة في المهرجان.

جاءت مشاركة النادي في المهرجان في إطار التعريف بأدوار نادي تراث الإمارات في الجوانب التراثية والثقافية تحقيقاً لتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات بدعم الأنشطة التراثية والثقافية في الدولة ورفع مستوى الوعي بها.

وجذب جناح النادي اهتماماً كبيراً خلال أيام المهرجان من الزوار والسياح الذين سعوا للتعرف الى التراث الإماراتي ومفرداته المقدمة عبر ورش الحرف اليدوية من مركز أبوظبي النسائي، بجانب ما يقدمه المعرض الذي يشارك به مركز زايد للدراسات والبحوث من إصدارات في التراث والثقافة والتاريخ، إضافة إلى معرض صور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي تبين اهتمامه بالإنسان والتعليم وتمكين أصحاب الهمم وإرساء ثقافة التسامح.