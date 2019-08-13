فرسان نادي الشارقة يتألقون في البطولات الأوروبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل فرسان فريق نادي الشارقة للفروسية والسباق مشاركاتهم الدولية في أوروبا، وشارك نخبة فرسان النادي في سلوفاكيا ببطولة سامورين الدولية لقفز الحواجز وفي هولندا ببطولة زدوولده الدولية لقفز الحواجز وفي بلجيكا ببطولة لير الدولية لقفز الحواجز وفي إيطاليا ببطولة تورجانون لقفز الحواجز.

أحرز فرسان نادي الشارقة للفروسية والسباق مراكز متقدمة في بطولة سامورين الدولية لقفز الحواجز في سلوفاكيا والتي أقيمت على مدار ثلاث أسابيع في مدينة سامورين، ونال الفارس سالم أحمد السويدي المركز الأول في شوط الخيول الصغيرة على صهوة جواده «كيدام جونيور»، ونال المركز الثاني في اليوم الثالث في ذات البطولة، كما أحرز الفارس علي عبد الله بن خادم المركز الأول في شوط فئة النجمة الواحدة، بينما تصدّر الفارس علي حمد الكربي بالمركز الأول على صهوة الجواد «كاتش ذا ويند» لإسطبلات الشراع في شوط السرعة 140 سم وأحرز الفارس محمد سلطان اليحيائي المركز الأول على صهوة جواده (دورين) في الأسبوع الثاني فئة النجمة الواحدة وأحرز فارسنا سالم خميس السويدي المركز الثالث في بطولة سامورين الدولية لقفز الحواجز على صهوة جواده «ايسبريسو».

وعاد الفارس الإماراتي سالم أحمد السويدي ليحرز المركز الأول على صهوة جواده (كيدام جونيور) في ثلاثة أيام على التوالي في الأسبوع الثاني من البطولة فيما تصدر الفارس الإماراتي سعيد محمد المازمي على صهوة جواده (جرسينا) في شوط فئة النجمتين على ارتفاع حواجز 125 سم ونال الفارس عبد الله حمد الكربي المركز الأول في شوط 115 سم شوط فئة الأطفال في الأسبوع الثالث.

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وتصدر الفارس محمد حمد الكربي في شوط الناشئين 125 سم على صهوة جواده دفانس في الأسبوع الثالث للبطولة كما تصدر فارسنا سالم أحمد السويدي في الأسبوع الثالث وأحرز المركز الأول على صهوة جواده (كيدام جونيور) في ثلاثة أيام على التوالي من الأسبوع الثالث في شوط فئة الخيول الصغيرة وعاد الفارس الإماراتي سالم خميس السويدي ليحرز المركز الرابع على صهوة جواده (اسبريسو) وحلق الفارس الإماراتي محمد غانم الهاجري من نادي الشارقة للفروسية و السباق بالمركز الأول على صهوة جواده (دوكلاهوما) في بطولة زدوولده المقامة في هولندا متصدراً على 90 فارساً وفارسة من نخبة فرسان العالم ويعتبر هذا الشوط ضمن الفئة الكبرى.

وفي اليوم الثاني للبطولة تصدر الفارس محمد غانم الهاجري شوط فئة 140 سم بصحبة جواده «هرميز» ويتابع الفارس محمد غانم الهاجري مشاركته الدولية في أوروبا استعداداً لأولمبياد طوكيو 2020.

وأحرز الفارس الشيخ علي جمال ناصر النعيمي من نادي الشارقة للفروسية والسباق المركز الثالث على صهوة جواده ( جاجوار ) في ثاني أيام بطولة لير الدولية لقفز الحواجز المقامة في بلجيكا وفي يومها الثالث نال المركز الرابع.

وتوج الفارس الشيخ عبد الملك بن سلطان القاسمي من نادي الشارقة للفروسية والسباق بالمركز الثالث في بطولة تورجانون لقفز الحواجز المقامة في إيطاليا على صهوة جواده «بلوم دو فراند» حيث استمرت البطولة على مدار ثلاثة أيام من 26 يوليو حتى 28 يوليو وسط منافسة كبيرة.