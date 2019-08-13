بعثة العين تصل الدولة بعد ختام المعسكر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصلت بعثة الفريق الأول والرديف لنادي العين إلى الدولة، فجر أمس، قادمة من سلوفينيا، في رحلة استغرقت على متن الطائرة الخاصة نحو خمس ساعات ونصف الساعة، وكان في استقبال البعثة لحظة وصولها مطار العين الدولي، خالد عبدالله حمر عين الظاهري، نائب رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم.

هنأ خالد الظاهري الجميع بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنياً أن يعيد الله العلي القدير هذه المناسبة السعيدة على دولتنا الحبيبة وقيادتنا الرشيدة بالخير واليمن والبركات، وعلى المواطنين والمقيمين بالدولة والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم والازدهار وموفور الصحة والعافية.

وفي مبادرة استثنائية من شركة كرة القدم، تم توزيع باقات أنيقة من الورود الجميلة، تحمل رسائل تهنئة بسلامة الوصول، وعبارات تحفيزية تؤكد ثقة النادي بمقدرة الفريق على تحقيق الأهداف المرجوة بثماني لغات: العربية والكرواتية والإنجليزية واليابانية والبرتغالية والرومانية والفرنسية والصربية.

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كما حرص عدد من الجماهير العيناوية على تسجيل الحضور لاستقبال بعثة الفريق، تأكيداً لثقتهم بجميع العناصر، لتحقيق الأهداف المرجوة خلال الموسم الرياضي الجديد.

يذكر أن «الزعيم» أكمل، يوم أمس الأول، برنامج المعسكر الخارجي، والذي تألف من مرحلتين، الأولى كانت في النمسا خلال الفترة من 18 يوليو وحتى ال28 من نفس الشهر، أما الثانية فشهدتها سلوفينيا بداية من 28 يوليو وحتى ال11 من شهر أغسطس الجاري.

وخاض العين 6 مباريات ودية خلال المرحلتين، بدأها بالفوز على فريق سيلجي السلوفيني بنتيجة 3-0، قبل أن يلتقي فريق فاردار المقدوني، في مواجهة انتهت مع نهاية شوط اللعب الأول بسبب الأمطار، وكانت النتيجة وقتها التعادل السلبي بدون أهداف.

وتعادل العين في ثالث مبارياته الودية أمام الفتح السعودي سلبياً بدون أهداف، قبل أن يخسر من الاتفاق السعودي 0-2، وفاز بعدها على فريق أوسيجيك الكرواتي بنتيجة 4-0، وخسر من مستضيفه «ZTE» بهدف دون رد.