طلاق وشيك بين نيمار وباريس سان جيرمان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدر النجم البرازيلي نيمار الذي يتردد أنه بات قريباً من الرحيل عن فريق باريس سان جيرمان، العناوين أمس، بعدما شنّ عليه المشجعون هجوماً لاذعاً، الأحد، خلال أولى مباريات الفريق في افتتاح الموسم الجديد من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وغاب أغلى لاعب في العالم عن قائمة المباراة، مع تأكيد المدير الرياضي للنادي البرازيلي ليوناردو، وجود مفاوضات «متقدمة» بشأن انتقال اللاعب، وسط تقارير عن تنافس بين ريال مدريد وناديه السابق برشلونة الإسباني، للتعاقد معه هذا الصيف، وعنونت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، أمس، «نيمار: طلاق مع البارك». وصبّت جماهير سان جرمان جام غضبها على نيمار (27 عاماً) في المدرجات من خلال الهتافات واللافتات المطالبة برحيله مثل «نيمار... ارحل»، وصولاً إلى تشبيهه في أخرى ب «العبارات غير اللائقة».