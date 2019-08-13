«لو مسعود» يتوج بطلاً لسباق الوثبة في فرنسا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج المهر الرمادي «لو مسعود» لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، بطلاً للجولة السابعة عشرة من سلسلة سباقات مزرعة كأس الوثبة ستاليونز على الساحة الفرنسية، والذي أقيم أمس الأول، بمضمار اوريلاك الفرنسي، ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، تزامناً مع «عام التسامح»، تحت شعار: «عالم واحد.. 6 قارات أبوظبي عاصمة سباقات الخيول العربية».

تأتي إقامة سباق الوثبة تماشياً مع استراتيجية المهرجان تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وأقيم السباق البالغ طوله 2000 متر، وقيمة جائزته المالية 12 ألف يورو، بمشاركة 7 خيول عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق.

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وجاء السباق سريعاً، حيث تصدر المقدمة «الماجد» ومن خلفه «سوريد» فيما كان «لو مسعود» يحتل المركز الثالث تارة، والمركز الرابع تارة أخرى، قبل أن يحقق انطلاقته القوية في عمق المستقيم.

وأكد «لو مسعود» بإشراف ديفيد موريسون، وقيادة اليكس بندجاما، نجوميته حين جاء فوزه سهلاً بفارق طول عن «الماجد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، بإشراف دايمين فاتريجانت وقيادة ويليام سميث.

وحلت في المركز الثالث بفارق 5.5 طول عن الثاني المهرة «سوريد» لاكسيلي نيجري دو فاتريجانت، بإشراف المدرب دايمن فاتريجنت وقيادة فينسينت شينيت.

وقطع «لو مسعود» البالغ أربع سنوات والمنحدر من نسل «ديفامر»، والفرس «لا مادو» مسافة السباق في زمن قدره 2:22:05.