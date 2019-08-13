سانتوس لاجونا يتصدر الدوري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل سانتوس لاجونا حصد العلامة الكاملة، وانفرد مجدداً بصدارة الدوري المكسيكي لكرة القدم، بعدما تغلب على بويبلا 4 - 1 مساء أمس الأول ضمن منافسات المرحلة الرابعة من المسابقة. ورفع سانتوس لاجونا رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول، متفوقاً بفارق نقطتين أمام كويريتارو وكلوب أمريكا، بينما تجمد رصيد بويبلا عند نقطة واحدة في المركز السابع عشر.

وسجل الأهداف الأربعة لسانتوس لاجونا، أوليسيس دافيلا في الدقيقة 16 وخوليو فورش الثاني والثالث في الدقيقتين 29 و48 من ضربة جزاء ودييجو فالديس في الدقيقة 89.

أما الهدف الوحيد لبويبلا فكان من نصيب جوستافو ألوستيزا وسجله من ضربة جزاء في الدقيقة 45 احتسبها الحكم مع طرد ماتيوس دوريا من صفوف سانتوس لاجونا.