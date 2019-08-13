شكرا لقرائتكم خبر عن الحوسني يمثل الإمارات في بطولة الرجل الحديدي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعد البطل عبدالرحمن طارق الحوسني الممثل الوحيد للإمارات ببطولة الرجل الحديدي جولة الفلبين والتي اختتمت أمس الأول بمشاركة 2300 لاعب يمثلون 57 دولة حول العالم. وتتضمن البطولة السباحة لمسافة كيلومترين والجري21 كم وسباق الدراجات الهوائية لمسافة 90 كم.
وتعرض البطل عبدالرحمن لانفجار إطار الدراجة خلال السباق مرتين مما جعله يتأخر لمدة ساعة ولولا ذلك لضمن مكانه ضمن العشرة الأوائل. ووجهت اللجنة المنظمة العليا للبطولة الشكر والثناء للبطل الحوسني لاستمراره وعدم الانسحاب من البطولة رغم الصعوبات التي واجهته وإصراره على إكمال السباق ورفع شعار علم الإمارات وشعار ناديه فخر أبوظبي.
ويشارك البطل عبدالرحمن الحوسني في العديد من البطولات حول العالم ويمثل الإمارات خير تمثيل وحقق العديد من الإنجازات في الفترة الأخيرة.
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