شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتينج لشبونة يتعادل مع ماريتيمو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سقط فريق سبورتينج لشبونة في فخ التعادل الإيجابي 1 - 1 أمام مضيفه ماريتيمو، أمس الأول، في المرحلة الأولى لبطولة الدوري البرتغالي لكرة القدم التي شهدت أيضاً تقدم بوافيشتا 2 - 1 على ضيفه ديسبورتيفو أفيش.
وتقدم ماريتيمو بهدف مبكر حمل توقيع جيتيرسون دوس سانتوس مبكراً في الدقيقة الثامنة، غير أن سيباستيان كواتس، أحرز هدف التعادل لسبورتينج في الدقيقة 29.
وفي المباراة الأخرى، بادر يوسوفا نجي بافتتاح التسجيل مبكراً لبوافيشتا في الدقيقة السادسة، لكن مهرداد محمدي كشمرزي عادل لمصلحة أفيش في الدقيقة 41.
وأحرز رافاييل كوستا هدف الفوز الثمين لبوافيشتا في الدقيقة 74 من ركلة جزاء.
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