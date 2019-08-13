اخبار الرياضه

سبورتينج لشبونة يتعادل مع ماريتيمو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتينج لشبونة يتعادل مع ماريتيمو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سقط فريق سبورتينج لشبونة في فخ التعادل الإيجابي 1 - 1 أمام مضيفه ماريتيمو، أمس الأول، في المرحلة الأولى لبطولة الدوري البرتغالي لكرة القدم التي شهدت أيضاً تقدم بوافيشتا 2 - 1 على ضيفه ديسبورتيفو أفيش.

وتقدم ماريتيمو بهدف مبكر حمل توقيع جيتيرسون دوس سانتوس مبكراً في الدقيقة الثامنة، غير أن سيباستيان كواتس، أحرز هدف التعادل لسبورتينج في الدقيقة 29.

وفي المباراة الأخرى، بادر يوسوفا نجي بافتتاح التسجيل مبكراً لبوافيشتا في الدقيقة السادسة، لكن مهرداد محمدي كشمرزي عادل لمصلحة أفيش في الدقيقة 41.

وأحرز رافاييل كوستا هدف الفوز الثمين لبوافيشتا في الدقيقة 74 من ركلة جزاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سبورتينج لشبونة يتعادل مع ماريتيمو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا