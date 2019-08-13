شكرا لقرائتكم خبر عن 7 لاعبين "أهلاوية" مع الجونة فى الموسم المقبل.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نجح فريق الجونة في ابرام عدد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث ضم 7 لاعبين من النادي الاهلي اخرهم الثنائي اسلام محارب و عمرو بركات .

وأصبح الجونة يضم عدد كبير من القلعة الحمراء ، الأمر الذي يجعل قوامه الاساسي في الموسم المقبل من أبناء الأهلي ، لاسيما اللاعبين الذي قدموا اداء مميزا مع الفريق في الموسم الماضي والذي نجح مسئولي الجونة في تجديد اعارتهم وهم الثلاثي أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار.

ووافق مسئولو الأهلى على بيع الثنائي اسلام محارب وعمرو بركات للجونة بشكل نهائي بعدما كان الاتفاق الأول هو إعارتهما لمدة موسم واحد فقط. وقطع الأهلي إعارة عمرو بركات لسموحة ليدخل الجونة في مفاوضات لضمه، وهو الأمر الذى رحبت به إدارة الأهلي في الوقت الذي فضل إسلام محارب عرض الجونة علي باقي العروض التي تلقاها وعلى رأسها سموحة.

كما نجح مسئولي الجونة في التعاقد بشكل نهائي مع ثنائي الاهلي ، محمد نجيب مدافع الفريق ، وعمر رضوان حارس مرمي الفريق .

وتعتبر صفقات الجونة من الأهلي حتي الان :

1- عمر رضوان

Advertisements

2- محمد نجيب

3 - محمود الجزار

4 - أكرم توفيق

5- أحمد ياسر ريان

6- عمرو بركات

7 اسلام محارب