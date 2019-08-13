شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر صفقة فى تاريخ انتقالات السلة.. إيهاب أمين ينتقل من سبورتنج لـ"الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقل إيهاب أمين لاعب سلة سبورتنج إلى النادى الأهلى لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد، وحصل ”الخليج 365” على صورة من رغبة انتقال اللاعب من النادى السكندرى على القلعة الحمراء.

وتسلم مسئولى سبورتنج من نظرائهم بالأهلى الشيك الخاص بالمقابل المادى نظير انتقال اللاعب والذى تبلغ قيمته 2 مليون و700 ألف جنيه، والذى يعد أكبر صفقة فى تاريخ انتقالات السلة.

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كانت سلة الأهلى تعاقدت مع أحمد إسماعيل القادم من دورى الجامعات الأمريكية، وأيمن شوكت من طلائع الجيش ويوسف المعداوى من الجامعات الأمريكية أيضا.