شكرا لقرائتكم خبر عن باهر المحمدى يغيب عن انطلاق معسكر الاسماعيلي بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي بقيادة محمود جابر علي غياب باهر المحمدي الظهير الأيمن للفريق عن انطلاق معسكر الدراويش بمدينة ٦ اكتوبر لانشغاله بالاحتفال بخطوبته في نفس اليوم

ويدخل الاسماعيلي معسكر مغلق بمدينة ٦ اكتوبر بداية من الأربعاء المقبل وحتي ٢٤ من أغسطس الجاري استعدادا لمواجهة أهلي بني غازي الليبي في البطولة العربية والمقرر لها ١٣ سبتمبر المقبل

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وودع باهر المحمدى الظهير الأيمن للنادى الإسماعيلى ومنتخب مصر حياة العزوبية حيث قرر اللاعب الاحتفال بخطوبته الأربعاء المقبل .

وكشفت مصادر مقربة من باهر المحمدى أن عروسته ترتبط بصلة قرابة مع طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، ونجم الأهلى ومنتخب مصر الشهير، حيث يعد مارادونا النيل "زوج خالة" العروسة.

ويرتبط المحمدى بتعاقد مع الإسماعيلى يمتد حتى نهاية 2023 بعدما قام الموسم الماضى بتمديد تعاقده مع الدراويش لمدة خمسة مواسم كاملة ، وشارك مؤخراً مع منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت بالقاهرة .