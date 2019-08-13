"ضعف الثمن مقابل إعادة الشراء".. تفاصيل عقد الأهلي والجونة في صفقتي محارب وبركات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

انتقل الثنائي عمرو بركات وإسلام محارب من صفوف الأهلي إلى الجونة خلال الساعات الماضية، في صفقتين بيع نهائي مقابل مبلغ ستة ملايين جنيه مصري لكلاهما.

وحسب ما أكده مصدر -تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، فإن الأهلي حصل على مليوني جنيه من انتقال بركات للجونة، إلى جانب أربعة ملايين في صفقة محارب.

وينص عقد بيع بركات إلى الجونة، أنه في حال رغبة الأهلي في ضمه من جديد، فإن القلعة الحمراء ستدفع مبلغ أربعة ملايين جنيه للتعاقد معه.

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وفي حال انتقال اللاعب إلى أي نادِ آخر، فإن الأهلي سيحصل على نسبة 20% من قيمة صفقة رحيله عن الجونة.

أما عقد محارب، فينص على دفع الأهلي مبلغ ثمانية ملايين جنيه في حال الرغبة في شراءه من جديد، أو الحصول على 20% من قيمة انتقاله إلى نادِ أخر من الجونة.

وكان الجونة قد جدد استعارته للثلاثي أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار، إلى جانب تعاقده مع محمد نجيب وعمرو بركات وعمر رضوان وإسلام محارب من الأهلي.