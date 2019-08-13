مكتشف المواهب في الأهلي يعلق لمصراوي على "تفكيك فريق الشباب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

قال عادل عبد الرحمن المدير الفني لفريق الشباب بالأهلي مواليد 97 إن الاستغناء عن 22 لاعباً من فريقه السابق بطل الجمهورية قرار في صالح الكرة المصرية.

وقرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس لجنة الكرة فى يونيو 2018 تعيين عادل عبد الرحمن مدرباً لفريق الشباب مواليد 1997 قبل أن يرحل المدرب لتدريب سموحة في يناير الماضي بعد أن ترك صغار الأحمر على قمة جدول ترتيب بطول الجمهورية الذي توجوا بها في أبريل الماضي.

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وعلق عادل عبد الرحمن على هذه الاستغناءات لمصراوي قائلاً "هناك 6 اسماء من بين من تم الاستغناء عنهم قادرين علي اللعب للفريق الأول بالأهلي ".

وتابع "ولكن أنا أرى أن قرار اتحاد الكرة صائباً فعلى الرغم من حزنهم على الخروج من الأهلي إلا أن الفرصة التي حظوا بها من الممكن أن تغير حياتهم وتعيديهم للأهلي مرة أخرى".

وفسر "الموهبة فى حاجة إلي الظهور مع الفريق الأول، هذا الأمر غير متاح في الأهلي والقرار الطبيعي هنا البحث عن فرصة أخرى للظهور".

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وأضاف "عملت بهذه الفلسفة أثناء قيادتي لفريق 97 وقمت بإعارة 16 لاعباً للأندية الأخرى وعندما انتقلت لتدريب سموحة استفدت من هذا الأمر وتعاقدت على كريم يحيي من الأهلي وأحمد فتوح من الزمالك ليضم المنتخب الأوليمبي الأول فيما اختار المكسيكي خافيير أجيري ظهير الزمالك في قائمة مصر لأمم أفريقيا".

وأنهى " لا اقتنع بالمرة بفكرة أن يلعب من يتخطى عمر الـ 20 عام في مسابقة ناشئين، أرى أن أقصي عمر يلعب فى قطاعات الناشئين هو 18 عام وبعد تخطى هذا العمر عليه وعلى ناديه منحه الفرصة في نادي أخر على سبيل الإعارة لو كام متميزاً أو بيعاً لو كان مستواه متوسطاً".

وكان الخطيب قد طلب من عبد الرحمن في نوفمبر الماضي بصفته رئيس لجنة الكرة المفوض من مجلس الإدارة للإشراف على القطاع بالأهلي تقريراً عن أبرز المواهب في قطاع الناشئين وفريق 1997 .

وقال عن هذا التقرير عدلي القيعي رئيس لجنة التعاقدات لقناة ناديه في نوفمبر الماضي" عادل عبد الرحمن أثنى على المواهب التى يضمها فريقه وقدم قائمة باسماء المتميزين وهو ما دفع الخطيب للتفكير في إعادة تجربة محمود الجوهري وهي تجربة فريق الأمل".

فريق الأمل، كونه محمود الجوهري المدير الفني الراحل للأهلي من مجموعة من الشباب ورديف الفريق الأول وكان يلعب خارج القاهرة مباريات ودية مع الأندية الجماهيرية .

ولكن الأهلي استغنى عن 22 لاعباً من الفريق مكتفياً بتصعيد من تعاقد معهم للفريق الأول بالإضافة إلى كريم نيدفيد فقط فى قائمة الفريق للموسم الحالي.