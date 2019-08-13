بالفيديو.. مؤشر جديد على اقتراب رحيل نيمار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

في مؤشر جديد على اقتراب رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف، قام "PSG" بإزالة صور اللاعب البرازيلي من المتجر الرسمي لنادي العاصمة.

ونشرت صحيفة "UOL Esporte" البرازيلية اليوم الإثنين مقطع فيديو من متجر سان جيرمان في العاصمة الفرنسية باريس، تبيّن خلاله عدم وجود قمصان أو صور نيمار.

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وتعرض نيمار لهتافات مسيئة وعبارات سباب من الجماهير التي رفعت أيضا لافتات تطالب برحيله، في المباراة التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء أمس الأحد أمام نيم.

وأصبح نيمار قريبا من مغادر صفوف سان جيرمان هذا الصيف، وسط التقارير التي تشير إلى صراع بين ناديي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين على ضم صاحب الـ27 عامًا.

يُذكر أن نيمار انتقل إلى باريس قادما من برشلونة في صفقة تاريخية عام 2017، في صفقة هي الأغلى حيث تكلفت 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في تعاقده مع البارسا.