النشرة الرياضية.. تعثر مفاوضات الزمالك مع دياز.. وكلوب يعلن تطورات إصابة أليسون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الإثنين 12 أغسطس 2019.

مصدر بالإدارة يكشف لمصراوي أسباب تعثر مفاوضات الزمالك مع دياز

تعثر جديد شهدته مفاوضات نادي الزمالك مع الأرجنتيني رامون دياز، بعدما حدث خلاف بين الطرفين جعل التعاقد مع المدير الفني السابق للهلال السعودي أمرا صعبًا.

بالفيديو.. النصر يُسقط الوحدة ويتأهل لدور الثمانية الآسيوي

تأهل نادي النصر السعودي إلى دور الثمانية لدوري أبطال آسيا بعد فوزه على مضيفه الوحدة الإماراتي 3 /2 اليوم الاثنين على ستاد آل نهيان في أبوظبي في إياب دور الـ16 .

مران الزمالك.. محمود علاء يشارك.. وراحة لثلاثي الفريق

استانف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته مساء اليوم الإثنين على ملعب النادي بميت عقبة، استعدادا لمواجهة ديكاداها بطل الصومال في ذهاب دور الـ 64 بدوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

أولى صفقات آل الشيخ.. ألميريا يضم "ناشئ برشلونة السابق"

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أعلن ألميريا الإسباني تعاقده رسميًا مع اللاعب الدولي الألباني إيفان باليو، في أولى صفقات النادي بعد انتقال ملكيته للسعودي تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضية السعودية السابق.

رسميا.. سابع الراحلين من الأهلي للجونة

أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، انتقال إسلام محارب لاعب الفريق إلى نادي الجونة بشكل نهائي، ليصبح سابع الراحلين عن الفريق الأحمر إلى نظيره الساحلي هذا الصيف.

كلوب يعلن تطورات إصابة أليسون

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، أن حارس فريقه البرازيلي الأساسي أليسون بيكر سيغيب عن الملاعب خلال الأسابيع القليلة المقبلة، دون أن يحدد موعدًا نهائيًا لعودته.

تقارير: اجتماع "ليفربول" قد يحسم مصير نيمار

رفض خوسيه ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني السفر إلى العاصمة الفرنسية باريس، من أجل مناقشة قضية انتقال البرازيلي نيمار نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى صفوف فريقه، مفضلًا مناقشة الأمر مع القطري ناصر الخليفي رئيس نادي العاصمة الفرنسي في الأيام المقبلة.

جماهير باريس سان جيرمان تهاجم نيمار

فتحت جماهير نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، النار على اللاعب البرازيلي نيمار، وذلك خلال افتتاح مباريات الفريق في مسابقة الدوري الفرنسي لموسم 2019/2020.