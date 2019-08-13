مذبحة لمواهب الأهلي.. الاستغناء عن 22 لاعباً من بطل الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

تعرض الأهلي لضربة قاصمة من اتحاد الكرة بالغاء مسابقة (الأوليمبي) لمواليد 1997 الفريق الذي توج في أبريل الماضي ببطولة الجمهورية وقدم مجموعة من المواهب إلى الفريق الأول.

وقرر اتحاد الكرة الغاء مسابقة 1997 مع تحديد 3 إعارات فقط من هذا السن وهو ما أجبر الأهلي على الاستغناء عن مجموعة كبيرة من لاعبيه وصل عددهم إلي 22 لاعباً فيما استمر 6 أخرين مع الفريق.

وبدأ الأهلي الاستعداد لهذا القرار بالاستغناء الجنوب أفريقي باكاماني ماشيمبي العام الماضي لنادي صنداونز وتبعه أحمد رمضان "بيكهام" لنادي وادي دجلة وفادي فريد ومجموعة اعارات أخرى تحولت إلى استغناءات مجانية بعد قرار اتحاد الكرة.

البيع

عمر رضوان وعمر السعداوي أعارهما الأهلي الموسم الماضي لنادي الجونة وقرر الفريق الساحلي شراء عقدهما مع الأهلي ليصبح الحارس الشاب هو الوحيدان الذي استطاع الأحمر بيعهما من فريق 1997 .

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الإعارات

أعار الأهلي الثنائي هشام شعبان ومصطفي عزت لطنطا، وفوزي الحناوي لسموحة وجدد إعارة الثلاثي، أحمد ياسر ريان ومحمود الجزار وأكرم توفيق لنادي الجونة فيما تستمر إعارة كريم يحيي الظهير الأيمن لنادي سموحة.

الاستغناء "مجاناً"

استغنى الأهلي عن الحارس أحمد الغندور والمدافع مصطفى الفرماوي لنادي وادي دجلة، والثنائي أوتاكا وأحمد حاتم إلى أف سي مصر، ومصطفي صبحي لحرس الحدود، ومصطفي البدري للإنتاج الحربي ويوسف علاء لسموحة وأحمد خالد "كارلوس" الذي يتفاوض مع المصري ورحل يوسف الجبالي المعار من نادي الشمس الاكتفاء بفترة اعارته .

واختار الأوروجوائي مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي من هذا السن، السداسي، رمضان صبحي ومحمد محمود وكريم نيدفيد وأليو ديانج وأحمد حمدي وصلاح محسن للاستمرار مع الفريق الأول فيما اقترب ناصر ماهر من الرحيل لسموحة على سبيل الإعارة أيضاً.

الأهلي كان تعاقد مع عمار حمدي من النصر مقابل 10 مليون جنيه ومحمد فخري من المحلة في شتاء 2018 مقابل بمليون و800 ألف جنيه و مصطفي البدري من أسوان الصيف الماضي مقابل مليون ونصف المليون ليرحل الأخير في الموسم الحالي مجانا للإنتاج الحربي فيما يتبقي عام أخر للثنائي الأول مواليد 1999 في صفوف الناشئين.