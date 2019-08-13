الطريق إلى النهائي.. مصر قد تصطدم بـ"الحصان الأسود" في مونديال ناشئي اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

انتهت مباريات الدور الأول من بطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عام، والمقامة حاليًا في مقدونيا، لتتأكد مواجهة مصر مع سلوفينا في دور الـ16.

المنتخب المصري سيخوض مباراة دور الـ16 في الثانية من ظهر يوم الأربعاء القادم، بعدما تربع على صدارة المجموعة الثانية برصيد ثمان نقاط.

وينص نظام البطولة على تأهل أربعة منتخبات من كل مجموعة من المجموعات الأربع، ليلتقي الأول مع الرابع، الثاني مع الثالث، الثالث مع الثاني والرابع مع الأول من كل مجموعتين متتاليتين.

وتم تقسيم المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 إلى قسمين، حيث يلتقي في الأول منتخبات مصر مع سلوفينيا، أيسلندا مع اليابان، فرنسا مع النرويج، والبرتغال "الحصان الأسود للبطولة" مع مقدونيا.

أما القسم الثاني فيشهد مباريات تجمع كلًا من كرواتيا مع المجر، الأرجنتين مع ألمانيا، أسبانيا مع السويد، والدنمارك مع تونس.

وفي دور الثمانية، ستكون المواجهات كالآتي يوم الخميس المقبل:

الفائز من مصر مع سلوفينيا ضد الفائز من مباراة أيسلندا مع اليابان.

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الفائز من مباراة فرنسا مع النرويج ضد الفائز من مباراة البرتغال مع مقدونيا.

الفائز من مباراة كرواتيا مع المجر ضد الفائز من مباراة الأرجنتين مع ألمانيا.

الفائز من مباراة إسبانيا مع السويد ضد الفائز من مباراة الدنمارك مع تونس.

وستتكون مباريات الدور قبل النهائي من المباريات الآتية يوم السبت القادم:

الفائز من بين مصر، سلوفينيا، أيسلندا، اليابان ضد الفائز من بين فرنسا، النرويج، البرتغال، مقدونيا.

الفائز من بين كرواتيا، المجر، الأرجنتين، ألمانيا ضد الفائز من بين إسبانيا، السويد، الدنمارك، تونس.

ومن المقرر أن تقام مباراة تحديد الفائز بالمركز الثالث، وكذلك نهائي البطولة يوم الأحد المقبل، بين الطرفين الخاسرين والفائزين من مباراتي الدور قبل النهائي.