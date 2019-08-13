تعرف على منافس مصر والموعد والقناة الناقلة لمباراة دور الـ 16بمونديال ناشئي اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

تأكد تأهل منتخب سلوفينيا إلى الدور الثاني من بطولة العالم لكرة اليد للناشئين، كرابع للمجموعة الأولى بعد خسارته أمام النرويج بنتيجة 34-25.

المنتخب السلوفيني بات في مواجهة الفريق المصري الذي تأهل لدور الـ16 من المونديال المقام في مقدونيا، بعدما تأهل الفراعنة كمتصدرين للمجموعة الثانية.

منتخب مصر تصدر المجموعة برصيد ثمان نقاط بعد التفوق اليوم، الثلاثاء، على المجر، بعد الفوز على السويد، الصين تايبيه وكندا، والخسارة أمام فرنسا.

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أما المنتخب السلوفيني فحل رابعًا بعد خسارته أمام كرواتيا، إسبانيا والنرويج، مع الفوز على السعودية وتشيلي.

ومن المقرر أن تقام مواجهة مصر وسلوفينيا في الثانية ظهر الأربعاء القادم، في أولى مباريات الدور الثاني من بطولة العالم.

وتنقل قناة تايم سبورتس المباراة مباشرةً في ظل حصولها على حقوق بث مباريات مصر في المونديال، كما ينقلها الاتحاد الدولي عبر موقعه الإلكتروني.