فالنسيا يتعاقد مع لاعب مانشستر سيتي

تمكن فالنسيا الإسباني، من ضم الفرنسي إلياكيم مانجالا، في صفقة إنتقال حر قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأعلن الموقع الرسمي لنادي فالنسيا،

عن التعاقد مع مانجالا لمدة عامين.

وكان اللاعب الفرنسي، قد لعب لصفوف فالنسيا في موسم

2017/2018، على سبيل الإعارة.

بذكر أن اللاعب صاحب الـ 28 عام أنضم إلى مانشستر سيتي في 2014، ولكنه لم يظهر مع الفريق بإستمرار وخاض فترتي إعارة مع فالنسيا، وإيفرتون.