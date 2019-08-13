شاهد.. إتحاد جدة يخطف فوز مثير من ذوب أهن في دوري أبطال آسيا

حقق إتحاد جدة فوز صعب على نظيره ذوب أهن اصفهان الإيراني، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأثنين، على ملعب استاد حمد الكبير، في إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال آسيا.

وبتلك النتيجة يتأهل فريق إتحاد جدة إلى دور ربع النهائي من البطولة، بنتيجة اللقائين، 6/4، حيث إنتهت

مباراة الذهاب لصالحه بهدفين مقابل هدف.

افتتح ايميليانو فيشيو، أهداف المباراة لصالح الإتحاد، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع بالشوط الأول.

وشهد الشوط الثاني هدفين من نيران صديقة، حيث تعادل ذوب آهن، بعد أن سجل لاعب الإتحاد لويس خيمينيز بالخطأ في مرماه

بالدقيقة 54، وبعد دقيقة واحدة فقط عاد الإتحاد للتقدم بعد أن سجل محمد باقر بالخطأ في مرماه.

وعزز روماريو ريكاردو دا سيلفا "رومارينهو" تقدم الإتحاد بهدفين في الدقائق 65 و 70.

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وبالدقيقة 73 قلص هادي محمدي الفارق للفريق الإيراني بإحرازه الهدف الثاني، ثم أضاف ماكاولي كريسانتوس، الهدف الثالث في الدقيقة 83.

ولكن الوقت لم يسعف الفريق الإيراني لإحراز هدف التعادل، ليخطف إتحاد جدة بطاقة التأهل إلى ربع نهائي البطولة.

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