بلد الوليد يسعى للتعاقد مع حارس مرمى ريال مدريد

يسعى نادي بلد الوليد إلى التعاقد مع حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، لددعم مركز حراسة المرمى قبل بداية الموسم الجديد.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن بلد الوليد يسعى لضم أندري لونين حارس مرمى ريال مدريد على سبيل الإعارة،

خلال الصيف الجاري.

وأشارت "ضعف فرص مشاركة لونين مع ريال مدريد، كانت سبب في محاولة بلد الوليد للتعاقد مع الحارس، والذي كان من المتوقع أن يكون الحارس الثاني بعد كورتوا،

ولكن بقاء نافاس في صفوف الفريق الملكي، سيجعل تواجد لونين صعب".

وتابعت "سيحاول بلد الوليد إستغلال العلاقة الوية لمالكه البرازيلي رونالدو، مع إدارة ريال مدريد، من أجل الظفر بخدمات لونين".

يذكر أن الأوكراني لونين لعب الموسم الماضي معاراً إلى فريق ليجانيس، قبل أن يعود إلى صفوف ريال مدريد في الصيف الحالي.