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موناكو يتعاقد مع مهاجم إيفرتون الإنجليزي

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أعلن نادي موناكو الفرنسي، اليوم الأثنين، نجاحه في التعاقد مع النيجيري هنري أونيكورو، مهاجم إيفرتون الإنجليزي، لمدة 5 سنوات.

ولم يتم الإعلان عن المقابل المادي للصفقة، إلا أن بعض التقارير الصحفية أشارت إلى ان النادي الفرنسي دفع

حوالي 17 مليون يورو للتعاقد مع المهاجم النيجيري.

ولعب أونيكورو الموسم الماضي، معاراً إلى نادي جلطة سراي التركي، وسجل 14 هدف في 35 مباراة.

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