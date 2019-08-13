رياضة | زيدان يلمح إلى قدوم نيمار لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يلمح إلى قدوم نيمار لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد على أنباء قدوم البرازيلي نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان إلى النادي الملكي هذا الصيف.

ولا يزال نيمار حديث الجماهير في أنحاء العالم بعدما تأكد رحيله عن باريس سان جيرمان وعودته إلى الدوري الإسباني ولكن لا أحد يعلم وجهته المثبلة ما بين ريال مدريد أو برشلونة.

وقال زيدان في تصريحاته عبر شبكة "سكاي سبورتس": "نيمار ليس لاعباً في فريقنا، ولكن حتى يوم 2 سبتمبر المقبل، يمكن أن يحدث أي شيء، ونحن هنا مع الفريق المتاح لدينا، ولا نفكر في أي شيء آخر".

والجدير بالذكر أن جماهير نادي باريس سان جيرمان قد وجهت سباب عنيف لنيمار خلال مباراة فريقهم أمام أولمبيك نيم مساء أمس الأحد في الدوري الفرنسي.