رياضة | كيف تخدم صفقة نيمار خطط فالفيردي ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف تخدم صفقة نيمار خطط فالفيردي ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الاثنين من العاصمة الإسبانية إقتراب الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي من العودة مجدداً إلى صفوف فريقه السابق برشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وعلى الرغم من الطريقة التي رحل بها اللاعب والتي وصفها البعض بإنها مهينة لتاريخ فريق كبير بحجم برشلونة إلا أن الإدارة تضع نصب عينها رغبات ميسي في إستقدام زميله البرازيلي من أجل جلب بطولة دوري الأبطال الغائبة عن خزائن البلوجرانا منذ العام 2015.

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على الطريقة التي من المنتظر أن يلعب بها إرنستو فالفيردي الموسم القادم في حالة نجحت الإدارة أن تجلب نيمار مرة أخرى وإعادة ثلاثية MSN

1- مركز صانع الألعاب

أولى المراكز التي من المنتظر أن يشارك بها نيمار مركز صناعة الألعاب حيث سيكون مسؤول عن تمرير الكرات البينية والحريرية إلى الأوروجوياني لويس سواريز في الوقت الذي سيترك فيه الطرف الأيمن مسؤولية ليونيل ميسي وعلى اليسار أنطوان جريزمان خلف البيستوليرو.

2- مركز الجناح الأيسر

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ثاني المراكز التي من الممكن أن يشارك بها نيمار مركز الجناح الأيسر الذي يساعده كثيراً في تطبيق مهاراته ومراوغه الكثير من مدافعي الخصوم لكن تلك الطريقة ستجبر فالفيردي على إرجاع جريزمان إلى مركز صانع الألعاب وترك ليونيل ميسي على تأديه أدواره في مركز الجناح الأيمن والإكتفاء بثنائي وسط ملعب فقط.

3- مركز المهاجم الوهمي shadow striker

آخر المراكز التي سيتمكن نيمار من تأديتها رفقة البلوجرانا مركز المهاجم الوهمي عن طريق الدخول إلى مشارف منطقة الجزاء والتصويب في إتجاه المرمى او التمرير بصورة عرضية للمهاجمين القادمين من الخلف وترك الجناح الأيمن للبولجا ليونيل ميسي.

وستكون تشكيلة برشلونة في حالة قدوم نيمار على النحو التالي :-

• حراسة المرمى : مارك أندريه تيرشتيجن.

• خط الدفاع : سيرجي روبيرتو ، صامويل أومتيتي ، جيرارد بيكيه ، جوردي ألبا.

• خط الوسط : فرينكي دي يونج ، سيرجي بوسكيتس ، أنطوان جريزمان.

• خط الهجوم : ليونيل ميسي ، نيمار ، لويس سواريز.