رياضة | الهجوم الأخير.. برشلونة تقدم العرض الكبير لضم نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهجوم الأخير.. برشلونة تقدم العرض الكبير لضم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الصحفي الإسباني المعروف جيرارد روميرو، أن هناك اجتماع سيكون بين إداراتي باريس سان جيرمان وبرشلونة بشأن مستقبل البرازيلي الدولي نيمار.

وقال جيرارد، أن هذا الثلاثاء سوف يشهد أول مقابلة وجّهاً لوجه بين ناديي باريس وبرشلونة، أنه الهجوم الأخير للكتالونين لجلب نيمار إلى النادي.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين، إلى أن ريال مدريد ينتظر أن يقدم مسؤوليه عرضاً خلال الساعات القليلة المقبلة لإدارة باريس سان جيرمان خاصةً أن ضم نيمار لا يزال حلم رئيس الأبيض فلورنتينو بيريز.

وكان نيمار قد أبدى رغبته في الانتقال إلى كامب نو مجدداً وذلك بعدما لعب موسمين في صفوف باريس سان جيرمان ويبدو أنه لم يتأقلم مع الأجواء الباريسية.