رياضة | عاجل.. رامون دياز يرفض الزمالك "تعرف على التفاصيل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رامون دياز يرفض الزمالك "تعرف على التفاصيل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لفريق بيراميدز تولي مهمة تدريب فريق الزمالك خلال الفترة الحالية خلفاً للمدرب خالد جلال.

وجاء رفض دياز تدريب الزمالك بعدما تلقى اتصالات من بعض أصدقائه في مصر قاموا بتحذيره من التعامل مع رئيس الزمالك، وهو ما دفعه لطلب الحصول على 50 في المئة من قيمة عقده كمقدم ليتم رفضه من مجلس إدارة الأبيض

وكان الزمالك قد توصل لاتفاق مع دياز إلا أن التحذيرات التي تلقاها من المقربين منه في مصر دفعته لإعادة التفكير ورفض هذه التجربة.

الجدير بالذكر أن مرتضي منصور رئيس النادي سيعقد مؤتمراً صحفياً يوم الأربعاء المقبل للإعلان عن المدرب الجديد وكشف كواليس المفاوضات مع المدربين الأجانب.