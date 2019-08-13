رياضة | أخبار برشلونة اليوم| الخليفي يطعن الريال من أجل البرسا وسرقة صفقة زيدان وتفاصيل عقد نيمار الخرافي مع البلوجرانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة اليوم| الخليفي يطعن الريال من أجل البرسا وسرقة صفقة زيدان وتفاصيل عقد نيمار الخرافي مع البلوجرانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأثنين الموافق 12 أغسطس 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الاول بالنادي الكتالوني.

ويستعرض الخليج 365 الرياضي أبرز أخبار برشلونة اليوم الاثنين 12/8/2019 :-

صدمة.. برشلونة سرق هدف زيدان

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية، اليوم الإثنين، عن فشل مسؤولي ريال مدريد في ضم اللاعب الذي طلب مدرب الفريق زين الدين زيدان التعاقد معه خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن زيدان قد أعطى فلورنتينو بيريز رئيس النادي قائمة بأسماء أهدافه الصيفية وكان من بين هؤلاء اللاعبين اسم جونيور فيربو ظهير أيسر ريال بيتيس المنضم حديثاً لصفوف برشلونة.

وأشارت الصحيفة الكتالونية أن زيدان كان يريد جونيور فيربو في ريال مدريد، فمدافع بيتيس كان يعجب المدرب الفرنسي، لكن البارسا أنهى الأمر لما سبقه في المفاوضات.

وتعاقد برشلونة مع فيربو من بيتيس هذا الصيف لينافس على المشاركة في مركز الظهير الأيسر مع جوردي ألبا نجم الفريق.

ساعات تفصل نيمار عن الانضمام إلى برشلونة

اقترب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي من الانضمام إلى فريق برشلونة الإسباني، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً.

وأشارت تقارير إسبانية حسب راديو ماركا، إن نيمار اقرب الى برشلونة من ريال مدريد، وان رغبة اللاعب البرازيلي جعلته أقرب من ما كان عليه من شهر.

ويتواجد مسئول من فريق باريس سان جيرمان حاليا في كاتالونيا، من أجل إنهاء صفقة نيمار مع البارسا بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

الكشف عن قيمة راتب نيمار مع برشلونة

كشف الإعلامي الإسباني أدريان سانشيز عن الراتب الخرافي الذي قدمه نادي برشلونة من أجل نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان الذي يقترب من تمثيل البارسا.

وقال سانشيز، في تصريحاته اليوم الإثنين أن نادي برشلونة سوف يقدم "لنيمار" راتب 23 مليون يورو في السنة الواحدة.

ويدخل نادي برشلونة منافسة شرسة مع ريال مدريد من أجل صم نيمار وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانضم نيمار لصفوف باريس سان جيرمان في 2017 قادماً من برشلونة بعدما تم دفع مبلغ 222 مليون وهو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع البارسا.

الكشف عن قيمة راتب نيمار مع برشلونة

كشف الإعلامي الإسباني أدريان سانشيز عن الراتب الخرافي الذي قدمه نادي برشلونة من أجل نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان الذي يقترب من تمثيل البارسا.

وقال سانشيز، في تصريحاته اليوم الإثنين أن نادي برشلونة سوف يقدم "لنيمار" راتب 23 مليون يورو في السنة الواحدة.

ويدخل نادي برشلونة منافسة شرسة مع ريال مدريد من أجل صم نيمار وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانضم نيمار لصفوف باريس سان جيرمان في 2017 قادماً من برشلونة بعدما تم دفع مبلغ 222 مليون وهو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع البارسا.

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نيمار يطعن ريال مدريد ويتجه إلى برشلونة.. تعرف على التفاصيل

يبدو أن مستقبل اللاعب البرازيلي نيمار قد دخل مرحلة الحسم مع اقتراب موعد إغلاق سوق الانتقالات في إسبانيا، بالإضافة للمشاورات التي تجري خلف أبواب مغلقة.

تناقلت وسائل إعلام إسبانية صورا لتواجد محامي اللاعب البرازيلي في نادي برشلونة.

الخطوة التي وصفتها وسائل الإعلام بأنها قد تكون حاسمة من أجل عودة البرازيلي لصفوف برشلونة، والمحامي لم يكن سوى خوان دي ديوس كريسبو، المحامي نفسه الذي دفع قيمة الوديعة التي انتقل على أثرها نيمار إلى باريس سان جيرمان والتي بلغت 222 مليون يورو.

وكان البرازيلي قد أعلن عن رغبته بالخروج من صفوف النادي الباريسي واللعب في الموسم القادم في دوري جديد، الأمر الذي لم يخفه المدير الرياضي للنادي الباريسي، البرازيلي ليوناردو.

في الوقت الذي دخل فيه ريال مدريد على خط برشلونة من أجل شراء اللاعب.

راكيتيتش على رادار إنتر ميلان

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن إنتر ميلان مهتم أبدى اهتمامه بالتعاقد مع ​إيفان راكيتيتش نجم وسط برشلونة​ قبل غلق سوق الإنتقالات الصيفية في الثاني من سبتمبر المقبل.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن راكيتيتش مرتبط حاليًا ببرشلونة بعقد ينتهي في 2021 وأن قيمة اللاعب تُقدّر ب50 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية بأنه على الرغم من رغبة راكيتيتش في الاستمرار مع برشلونة إلا أن فالفيردي المدير الفني لبرشلونة سمح له بالرحيل بسبب كثرة اللاعبين في منطقة خط الوسط في الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان طالب إدارة النادي بالتعاقد مع كل من راكيتيتش ودزيكو بعد التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو.

عاجل.. خطوة مفاجأة تقرب نيمار من برشلونة

أفادت بعض التقارير الصحفية الصادرة صباح اليوم الاثنين من العاصمة الإسبانية مدريد أن كريسبو محامي البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي متواجد في مكاتب نادي برشلونة تمهيداً لإنهاء صفقة إنتقال اللاعب إلى ناديه السابق في الصيف الجاري.

وكتبت صحيفة " سبورت " الإسبانية أن المحامي ظهر في مكتب برشلونة ما يجعل أنباء إقتراب نيمار من العودة لبرشلونة مؤكدة وهو الذي دفع مبلغ 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزاء في عقد اللاعب عام 2017 لينقله إلى النادي الباريسي.

ولفتت الصحيفة إلى أن كريسبو يعتبر واحد من أفضل المحاميين المتخصصين في قوانين الرياضة وعمليات نقل اللاعبين والتقاضي بين الأندية المتبارية في المحاكم الدولية لكنه رفض إصدار أي تصريحات حول سبب زيارته لبرشلونة وعما إذا كانت تلك الزيارة تخص اللاعب أم لا.

العرض الكبير.. ناصر الخليفي يخون فلورنتينو بيريز من أجل برشلونة

ذكرت تقارير فرنسية، اليوم الإثنين، أن إدارة باريس سان جيرمان قد وافقت على العرض المقدم من نظيرتها برشلونة من أجل الظفر بخدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وقال راديو "مونت كارلو" الفرنسي أن مسؤولي باريس سان جيرمان قد وافقوا على مسألة بيع نيمار لبرشلونة مقابل الحصول على مبلغ مالي بالإضافة إلى البرازيلي فيليب كوتينيو.

وأكد الراديو الفرنسي أن حتى مع دخول ريال مدريد على خط المفاوضات إلا أن رغبة البرازيلي نيمار محسومة باللعب في صفوف برشلونة وذلك بداية من الموسم الرياضي الجديد.

وكانت تقارير إسبانية قد أشارت إلى أن ريال مدريد هو الآخر قدم عرضاً مغرياً من مبلغ مالي بالإضافة إلى تقديم لاعبين مثل حارس مرمى الفريق كيلور نافاس والويلزي جاريث بيل.

والجدير بالذكر أن إدارة باريس سان جيرمان كانت ترفض فكرة تبادل لاعبين ضمن صفقة نيمار ويفضلونة الحصول على مبلغ 200 مليون يورو كاملاً.