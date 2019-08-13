رياضة | بن يدر يقترب من صفوف موناكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بن يدر يقترب من صفوف موناكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يضع نادي إشبيلية اللمسات الأخيرة على صفقة انتقال مهاجمه الفرنسي وسام بن يدر لموناكو مقابل 40 مليون يورو، وبمجرد توقيع الاتفاق سيقدم النادي الأندلسي عرضاً لنظيره الفرنسي من أجل الحصول على خدمات الجناح البرتغالي ماركوس باولو "روني" لوبيز.



وأكدت مصادر من النادي الأندلسي، "أصبحت صفقة انتقال بن يدر لموناكو شبه محسومة، مضيفة أن النادي الفرنسي مستعد لدفع 40 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب ذي الأصول التونسية مع إشبيلية".

وأضافت المصادر أنه عقب إتمام هذه الصفقة، سيتفاوض النادي الإسباني في عملية منفصلة، بشأن إمكانية ضم روني لوبيز من موناكو. Advertisements

ولم يشارك الدولي الفرنسي الذي أتم 29 عاماً، في تدريبات إشبيلية اليوم الإثنين، في ظل عملية التفاوض على رحيله لموناكو بعقد لخمسة مواسم.

وعلى مدار المواسم الثلاثة التي قضاها بين صفوف الفريق الأندلسي، سجل بن يدر 70 هدفاً في 138 مباراة رسمية، ليصبح بذلك عاشر أكبر هداف في تاريخ إشبيلية.