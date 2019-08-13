رياضة | مكاتب المراهنات تحدد وجهة نيمار المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مكاتب المراهنات تحدد وجهة نيمار المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مازالت قضية البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي تشغل بال جميع متابعي كرة القدم حول العالم، في ظل صراع عملاقي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة على ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وزعمت تقارير صحفية بأن مكاتب المراهنات تتوقع انتقال اللاعب البرازيلي إلى صفوف الفريق الكتالوني وذلك على عكس التقارير الأخيرة التي تشير بقرب نيمار من المرينجي.

وتوقعت مكاتب المراهنات انتقال نيمار إلى برشلونة خلال الأيام الأخيرة من الميركاتو الحالي في ظل الرغبة العارمة من مسؤولي البرسا في إعادة اللاعب من جديد إلى كامب نو.