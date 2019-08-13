رياضة | شنايدر يعتزل كرة القدم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شنايدر يعتزل كرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقال شنايدر الذي خاض 134 مباراة دولية: "أحاسيسي تجاه هذه المدينة كبيرة.. الآن وبعد ان توقفت عن ممارسة كرة القدم، أود الاستمتاع بمكان رائع لكي أتقاسم فيه ذكرياتي".

وخاض شنايدر أولى مبارياته الدولية في 30 أبريل (نيسان) 2003 ضد البرتغال ودياً (1-1)، عندما كان في التاسعة عشرة ويدافع عن ألوان أياكس أمستردام.

وقاد شنايدر بلاده الى نهائي مونديال جنوب إفريقيا عام 2010 وخسر أمام إسبانيا 0-1 بعد التمديد، ثم إلى الدور نصف النهائي من مونديال البرازيل بعدها بأربع سنوات، إذ حل فريقه ثالثاً.

وبالإضافة الى أياكس أمستردام، لعب شنايدر في صفوف ريال مدريد الإسباني، إنترميلان الإيطالي، غلطة سراي التركي، نيس الفرنسي ثم الغرافة القطري.