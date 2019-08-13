شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة وطن والان مع التفاصيل
سجل للاتحاد كل من: إيميليانو فيشيو (د: 45)، رومارينهو (هاتريك 55، 65، 70)، فيما جاء هدفا ذوب آهن الإيراني بواسطة لاعب الاتحاد لويس خمينيز (عن طريق الخطأ 54)، هادي محمد (د: 73) ليضرب (عميد آسيا) موعدا مع الفائز في لقاء الليلة الذي يجمع الهلال بالأهلي.
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