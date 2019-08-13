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جدة - خالد شويل - ترجم نجوم الاتحاد أداءهم المميز إلى فوز قوي على فريق ذوب آهن الإيراني بنتيجة 4-3 (وبمجموع 6-4) وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس (الإثنين) على استاد العربي بالعاصمة القطرية الدوحة في إياب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، وبذلك يتأهل الاتحاد عن جدارة واستحقاق لدور الثمانية في انتظار المتأهل من لقاء الهلال والأهلي.

سجل للاتحاد كل من: إيميليانو فيشيو (د: 45)، رومارينهو (هاتريك 55، 65، 70)، فيما جاء هدفا ذوب آهن الإيراني بواسطة لاعب الاتحاد لويس خمينيز (عن طريق الخطأ 54)، هادي محمد (د: 73) ليضرب (عميد آسيا) موعدا مع الفائز في لقاء الليلة الذي يجمع الهلال بالأهلي.