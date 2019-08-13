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فرحة وطن

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جدة - خالد شويل - ترجم نجوم الاتحاد أداءهم المميز إلى فوز قوي على فريق ذوب آهن الإيراني بنتيجة 4-3 (وبمجموع 6-4) وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس (الإثنين) على استاد العربي بالعاصمة القطرية الدوحة في إياب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، وبذلك يتأهل الاتحاد عن جدارة واستحقاق لدور الثمانية في انتظار المتأهل من لقاء الهلال والأهلي.

سجل للاتحاد كل من: إيميليانو فيشيو (د: 45)، رومارينهو (هاتريك 55، 65، 70)، فيما جاء هدفا ذوب آهن الإيراني بواسطة لاعب الاتحاد لويس خمينيز (عن طريق الخطأ 54)، هادي محمد (د: 73) ليضرب (عميد آسيا) موعدا مع الفائز في لقاء الليلة الذي يجمع الهلال بالأهلي.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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