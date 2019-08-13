شكرا لقرائتكم ساسى ينتظم فى تدريبات الزمالك غدًا استعدادا لمباراة ديكاداها الصومالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها بطل الصومال يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب، فى ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.
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