شكرا لقرائتكم ساسى ينتظم فى تدريبات الزمالك غدًا استعدادا لمباراة ديكاداها الصومالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظم الدولى التونسى فرجانى ساسى، فى التدريبات الجماعية للفريق الاول لكرة القدم للزمالك،غدًا الثلاثاء، حيث سيعود إلى القاهرة مساء اليوم، عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها من قبل الجهاز الفني.

Advertisements

ويستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها بطل الصومال يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب، فى ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.