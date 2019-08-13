موراي يخسر أول مباراة له في الفردي بعد غياب 7 أشهر

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خسر البريطاني أندي موراي في أول مباراة يخوضها في فئة الفردي بعد غياب عن الملاعب دام سبعة أشهر بعد خضوعه لعملية جراحية في الورك، بسقوطه امام الفرنسي ريشار غاسكيه 4-6 و4-6 في الدور الاول من دورة سينسيناتي الاميركية في كرة المضرب الاثنين.

ولم يخض موراي المصنف أول عالميا سابقا، أي مباراة منذ خروجه من الدور الأول لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام في كانون الثاني/يناير الماضي.

وصرح بعد خروجه من البطولة الأسترالية بأن الأوجاع في وركه لا تحتمل وبالتالي لم يتوقع الاستمرار في اللعب. لكن خضوعه لعملية جراحية سمحت بعودته الى الملاعب حيث شارك في دورات في فئة الزوجي وأحرز دورة كوينز اللندنية الى جانب الإسباني فيليسيانو لوبيز.