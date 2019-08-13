الآن 6 أهداف حاضرة| تعرف على نتيجة مباراة الاتحاد وذوب آهن اليوم في اياب دور ثمن النهائي

نقدم نتيجة مباراة الاتحاد وذوب آهن في مهمة صعبة للعميد اليوم يخوض مباراة العودة في دور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا أمام بطل ايران فريق ذوب آهان أصفهان حيث يسعى العميد للتأهل وذلك من خلال تحقيق الفوز فان لم يكن فيكفيه التعادل أو الخسارة بفارق هدق واحد غير بنتيجة غير 1-0 أو 2-1 الأخيرة التي انتهت بها مباراة الذهاب.

مباراة الاتحاد وذوب آهن

وتنطلق المباراة أيضا مثل لقاء الأسبوع الماضي على أرض محايدة في الامارات ولكن مباراة اليوم نظريا صاحب الأرض هو الفريق الايراني، وسيكون النقل التليفزيوني متاحا على قناة beIN Sports HD1 وقناة الكأس HD3 بتعليق حسن العيدورس، ويأمل فريق ذوب آهن أن يكون الهدف الذي سجله هو مفتاح العبور والتأهل.

وعقب نهاية المباراة الماضية تحدث سييرا المدير الفني لاتحاد جدة عن آداء فريقه حيث وعد الجماهير بأن الآداء سيكون فيه المزيد من التحسن خلال الفترة القادمة، فالرطوبة وارتفاع درجة الحرارة ساهمت في الظهور بهذا المستوى ولكنه راض عن ذلك، وشكر تواجد جمهور العميد خارج الديار لدعم النادي.

نتيجة مباراة الاتحاد وذوب آهن

وأكد سييرا على ثقته في قدرة لاعبيه على تحقيق الفوز اليوم وأنهم ينظرون للمبارتين بأن كل منهما منفصلة عن الأخرى حتى يكون هدفهم هو الانتصار وحجز بطاقة التأهل والعبور للدور القادم

وذكرت تقارير صحفية عن رصد ادارة نادي الاتحاد مكافاة مالية تقدر ب 10,000 ريال من نصيب كل لاعب في حالة التأهل عقب مباراة اليوم، ووصول اللاعبين الآن للمعب