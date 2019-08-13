الآن 6 أهداف حاضرة| تعرف على نتيجة مباراة الاتحاد وذوب آهن اليوم في اياب دور ثمن النهائي

نقدم نتيجة مباراة الاتحاد وذوب آهن في مهمة صعبة للعميد اليوم يخوض مباراة العودة في دور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا أمام بطل ايران فريق ذوب آهان أصفهان حيث يسعى العميد للتأهل وذلك من خلال تحقيق الفوز فان لم يكن فيكفيه التعادل أو الخسارة بفارق هدق واحد غير بنتيجة غير 1-0 أو 2-1 الأخيرة التي انتهت بها مباراة الذهاب.
مباراة الاتحاد وذوب آهن
وتنطلق المباراة أيضا مثل لقاء الأسبوع الماضي على أرض محايدة في الامارات ولكن مباراة اليوم نظريا صاحب الأرض هو الفريق الايراني، وسيكون النقل التليفزيوني متاحا على قناة beIN Sports HD1 وقناة الكأس HD3 بتعليق حسن العيدورس، ويأمل فريق ذوب آهن أن يكون الهدف الذي سجله هو مفتاح العبور والتأهل.
وعقب نهاية المباراة الماضية تحدث سييرا المدير الفني لاتحاد جدة عن آداء فريقه حيث وعد الجماهير بأن الآداء سيكون فيه المزيد من التحسن خلال الفترة القادمة، فالرطوبة وارتفاع درجة الحرارة ساهمت في الظهور بهذا المستوى ولكنه راض عن ذلك، وشكر تواجد جمهور العميد خارج الديار لدعم النادي.
نتيجة مباراة الاتحاد وذوب آهن
وأكد سييرا على ثقته في قدرة لاعبيه على تحقيق الفوز اليوم وأنهم ينظرون للمبارتين بأن كل منهما منفصلة عن الأخرى حتى يكون هدفهم هو الانتصار وحجز بطاقة التأهل والعبور للدور القادم
وذكرت تقارير صحفية عن رصد ادارة نادي الاتحاد مكافاة مالية تقدر ب 10,000 ريال من نصيب كل لاعب في حالة التأهل عقب مباراة اليوم، ووصول اللاعبين الآن للمعب
- الآن: عمليات الاحماء شارفت على الانتهاء والتوجه مرة أخرى لغرفة خلع الملابس قبل بداية اللقاء الرسمي| وأحداث الشوط الاول
- ملخص أحداث الشوط الأول: بدأت المباراة بمحاولة كل فريق فرض سيطرته على الأجواء واستمر التعادل السلبي مسيطرا على مجرياتها حتى اللوقت بدل الضائع والذي أحرز فيه فيشيو الهدف الأول لاتحاد جدة لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-0 للاتحاد
- الشوط الثاني: ذوب آهان يسجل التعادل في الدقيقة 53، ولكن بعدها بدقيقة بخطأ من حارس ذوب آهان يسجل هدف في مرماه ويضيف رومارينهو الثالث للاتحاد في الدقيقة 65 والرابع أيضا لنفس اللاعب في الدقيقة 69، وذوب آهان يسجل الثاني في الدقيقة 72 ثم الثالث في الدقيقة 83
- نهاية اللقاء بفوز الاتحاد 4-3 وينتظر المتأهل من الأهلي والهلال