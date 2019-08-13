الاتحاد يفوز على ذوب اصفهان 4-3 ويصعد إلي ربع نهائي دوري أبطال أسيا

ملخص مباراة الاتحاد وذوب اصفهان الإيراني في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أسيا لكرة القدم، حيث يلعب كلا الفريقين لقاء الإياب بعد أسبوع واحد من لقاء الذهاب الذي جمع الفريقين يوم الاثنين الماضي وانتهى بتقدم الاتحاد بهدفين لهدف، لتكون له أسبقة اليوم في التأهل إلي دور الثمانية.
تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 وقناة الكأس 3 HD ويعلق على المباراة كلاً من حسن العيدروس ومحمد السعدي، وتلعب المباراة على استاد حمد الكبير بدولة قطر، وسط حضور جماهيري من المتوقع أن يكون ضعيف.
وتنص لوائح الاتحاد الأسيوع لكرة القدم، ان مباريات الفرق السعودية والإيرانية تلعب في ملاعب محايدة بسبب المشاكل السياسية والطائفية بين البلدين، لعدم وقوع أى مشاكل بالمدرجات وملعب المباراة، وكانت مباراة الذهاب قد لعبت في الإمارات العربية المتحدة، أما لقاء الإياب سوف لعب في دولة قطر.
ملخص الاتحاد واصفهان
- الاتحاد يدخل المباراة بقوته الضاربة ويحاول الاستفادة من تقدمه في مباراة الذهاب التي لعبت في الإمارات العربية المتحدة.
- محاولات من فريق الاتحاد وفريق ذوب اصفهان الإيراني للسيطرة على المباراة، حيث ان الفريقين يحاولون الوصول إلي الدور ثمن النهائي.
- فريق ذوب اصفهان الإيراني يحاول تسجيل هدف قد يكون كافي للصعود إلي الدور المقبل في حال المحافظة عليه.
- هجوم من الاتحاد لإحراز الهدف الأول لكن مسلسل إهدار الفرص ما زال مستمرر بين الفريقين.
- امليانو يتقدم بالهدف الاول قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، ليقرب الاتحاد من الدور القادم.
- لويس أنطونيو خيمينيز يحرز هدف في مرماه لتكون النتيجة التعادل الإيجابي لكل فريق.
- الاتحاد يتقدم بعد تسجل المدافع الإيراني محمد باقر صادقي هدف في مرماه.
- روماريو ريكاردو دا سيلفا يحرز الهدف الثالث في الدقيقة 65
- روماريو ريكاردو دا سيلفا يحرز الهدف الرابع في الدقيقة 70
- هادي محمدي يقلص النتيجة للفريق الإيراني في الدقيقة 75.
- الهدف الثالث للفريق الإيراني في الدقيقة 83.
- نهاية المباراة بفوز الاتحاد 4-3.