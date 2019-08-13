الاتحاد يفوز على ذوب اصفهان 4-3 ويصعد إلي ربع نهائي دوري أبطال أسيا

ملخص مباراة الاتحاد وذوب اصفهان الإيراني في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أسيا لكرة القدم، حيث يلعب كلا الفريقين لقاء الإياب بعد أسبوع واحد من لقاء الذهاب الذي جمع الفريقين يوم الاثنين الماضي وانتهى بتقدم الاتحاد بهدفين لهدف، لتكون له أسبقة اليوم في التأهل إلي دور الثمانية.

تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 وقناة الكأس 3 HD ويعلق على المباراة كلاً من حسن العيدروس ومحمد السعدي، وتلعب المباراة على استاد حمد الكبير بدولة قطر، وسط حضور جماهيري من المتوقع أن يكون ضعيف.

وتنص لوائح الاتحاد الأسيوع لكرة القدم، ان مباريات الفرق السعودية والإيرانية تلعب في ملاعب محايدة بسبب المشاكل السياسية والطائفية بين البلدين، لعدم وقوع أى مشاكل بالمدرجات وملعب المباراة، وكانت مباراة الذهاب قد لعبت في الإمارات العربية المتحدة، أما لقاء الإياب سوف لعب في دولة قطر.

ملخص الاتحاد واصفهان