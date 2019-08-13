شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الاثنين 12/ 8/ 2019 ابتعاد دياز عن تدريب الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم، الاثنين الموافق 12/ 8/ 2019 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، تعثر المفاوضات مع رامون دياز.. والأرجنتينى يبتعد عن تدريب الفريق، أوناجم يعود إلى المغرب بعد ابتعاده عن مواجهة ديكاداها.

تعثر مفاوضات الزمالك مع رامون دياز.. والأرجنتينى يبتعد عن تدريب الفريق

تعثرت مفاوضات مسئولي نادى الزمالك مع الأرجنتينى رامون دياز، المدير الفنى السابق لفريق بيراميدز، بسبب رفض الخواجة تخفيض قيمة الشرط الجزائى فى تعاقده لتدريب القلعة البيضاء.

رسميا.. نقل مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى إلى استاد برج العرب

تقرر رسميًا إقامة مباراة الزمالك وديكادها الصومالى، يوم الجمعة المقبل، فى ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، على استاد برج العرب، بدلاً من بتروسبورت.

أوناجم يعود إلى المغرب بعد ابتعاده عن مواجهة ديكاداها

عاد محمد أوناجم لاعب الزمالك الجديد، إلى المغرب من أجل قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك مع أسرته، بعد الحصول على إذن من الجهاز الفنى بقيادة طارق يحيى، خاصة أن اللاعب لن يشارك فى المباراة المقبلة أمام ديكاداها بطل الصومال المحدد لها الجمعة فى تمهيدى دورى أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن يعود اللاعب إلى القاهرة والانتظام فى التدريبات الجماعية للفريق يوم السبت المقبل.

مصطفى فتحى يطير إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات طبية جديدة

يطير مصطفى فتحى لاعب الزمالك إلى ألمانيا خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل الخضوع لفحوصات طبية جديدة على منطقة الركبة، التى أجرى بها عملية جراحية عبارة عن تثقيب وتهذيب للسطح المفصلي للركبة بواسطة المنظار الجراحى بعد الإصابة التى تعرض لها.

الزمالك يطرح تذاكر مواجهة ديكاداها الصومالي.. غدًا

قرر مسئولو الزمالك، طرح تذاكر المباراة المقبلة للفريق الأبيض أمام ديكاداها الصومالي غدًا الثلاثاء للبيع لجماهير النادي . Advertisements

الزمالك يوافق على سفر بوطيب للمغرب بعد استبعاده من مواجهة بطل الصومال

حصل خالد بوطيب مهاجم الزمالك، على إذن من مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور بالعودة إلى مسقط رأسه بالمغرب، لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك مع أسرته، مع استكمال برنامجه العلاجى هناك، وذلك بعد استبعاده من المشاركة فى المباراة المقبلة أمام بطل الصومال المقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب، فى ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

مرتضى منصور يعقد مؤتمرًا صحفيًا بالزمالك صباح الأربعاء

قرر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عقد مؤتمر صحفى فى الحادية عشرة صباح الأربعاء المقبل بمقر النادى بميت عقبة.

طارق يحيى يشارك فى اختيار المدير الفنى الجديد للزمالك

يشارك طارق يحيى المدير الفنى المؤقت لفريق الزمالك، فى جلسة رموز القلعة البيضاء القدامى التى ستعقد فى الحادية عشرة صباح غدٍ الثلاثاء، من أجل اختيار المدير الفنى الأجنبى الجديد للفريق.

محمود علاء يشارك فى تدريب الزمالك.. وتأهيل محمود عبد العزيز

شارك محمود علاء مدافع الزمالك، بشكل طبيعى فى التدريبات الجماعية لفريقه، المقامة حاليًا بملعب النادى بميت عقبة، ذلك بعدما انتهى اللاعب من البرنامج الذي خضع له في الفترة الماضية بسبب الإصابة التى تعرض لها بارتجاج خفيف المخ، خلال مشاركته فى لقاء الأهلي بختام بطولة الدوري الممتاز.

طارق حامد إجازة من تدريبات الزمالك.. وساسى ينتظم غدًا